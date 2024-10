Dia das Crianças: FecomercioSP projeta acréscimo de R$ 1,48 bi no faturamento

O Dia das Crianças, no próximo sábado, 12, deverá movimentar este ano algo como R$ 46,6 bilhões, segundo previsão da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Se confirmado, o valor representará acréscimo de R$ 1,48 bilhão (3,3%) na comparação com a mesma data comemorativa no ano passado.

PUBLICIDADE Na visão da entidade, apesar de moderado (inclusive considerando a expectativa de inflação oficial pelo governo em 2024, de 4,25%), esse crescimento reflete um cenário econômico estável em que o consumo se mantém em alta. Na avaliação da FecomercioSP, as estimativas positivas para as vendas do varejo no Estado de São Paulo, no mês das crianças, remetem a boas perspectivas para o Natal, a principal data para o setor, graças à injeção dos recursos do décimo terceiro salário na economia.

Além da procura por brinquedos (na foto, loja da rua 25 de Março em São Paulo), segmentos como o de farmácias e perfumarias têm previsão de salto nas vendas Foto: Felipe Rau/Estadão

Dentre os quatro segmentos mais impactados pela data no Estado de São Paulo, a previsão é de que as atividades de farmácias e perfumarias liderem a alta nas vendas, com um aumento de 6,7% que, em números absolutos, representará R$ 665,5 milhões a mais em comparação a outubro de 2023. Essa expansão sugere que a procura por cosméticos e perfumaria pode estar relacionada a presentes.

Outro destaque é o do grupo de vestuário, tecidos e calçados, que deve registrar alta de 3% nas vendas, gerando R$ 224,2 milhões a mais em relação a 2023. Em outras atividades — que inclui as lojas de brinquedos —, a expectativa é de elevação de 2,5%, um crescimento de R$ 529,2 milhões no faturamento. O segmento de eletrodomésticos, eletrônicos e linha branca deve apresentar um desempenho mais tímido, de 0,9%, resultando em R$ 61 milhões a mais nas vendas.