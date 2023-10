Menos de um mês antes do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, os preços dos brinquedos apresentaram variação de 200% no preço em lojas online, segundo levantamento do Procon-SP. Por isso, o consumidor deve ficar atento e reforçar as pesquisas antes de comprar os presentes, recomenda o órgão.

Procon dá recomendações de como economizar e comprar presentes de Dia das Crianças de forma segura

A maior variação encontrada na pesquisa realizada em sites, que servem como referência para os consumidores da capital do Estado, foi no preço do jogo “Cai não Cai” da Estrela. Em um site o item foi encontrado por R$ 119,99, enquanto em outro estava R$ 35,73, uma diferença significativa de R$ 84,26.

Já no levantamento feito pelos núcleos regionais em lojas físicas de cidades do interior e litoral de São Paulo, a maior variação encontrada foi em São José do Rio Preto no preço do boneco Luccas Neto, linha Youtubers (27 cm), da fabricante Rosita Novabrink. O brinquedo custava R$ 199,99 em um local e R$ 69,99 em outro, uma diferença de 185,74%.

A coleta de preços dos brinquedos foi realizada entre os dias 18 e 20 de setembro. Na capital, foram analisados sete sites, e nos núcleos regionais foram visitados 64 estabelecimentos comerciais de Araçatuba, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Vicente, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Veja dicas para o consumidor na hora de comprar os presentes de Dia das Crianças, segundo o Procon