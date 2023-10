Um levantamento de preços feito pelo Procon do estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ) em treze lojas virtuais, com foco no Dia das Crianças, constatou variação de até 251% nos valores de 100 brinquedos. A pesquisa foi feita de 25 de setembro a 2 de outubro em diferentes sites direcionados às crianças, que vêm sendo fiscalizados pela autarquia.

De acordo com o levantamento, as variações mais significativas nos valores dos brinquedos foram de 251% em um jogo e 235% em um quebra-cabeça. A menor variação foi encontrada em um lançador com acessórios, que variou 12% em lojas diferentes. Em lojas que tinham um mesmo produto de várias marcas, o levantamento considerou o menor preço para sua comparação com outros estabelecimentos.

Três lojas virtuais foram notificadas por apresentar irregularidades na informação do preço que, segundo o Procon, podem induzir o consumidor ao erro. Os sites notificados após a fiscalização terão 48 horas para fazer a adequação.

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, destacou que o faturamento do e-commerce deverá aumentar 8% no Dia das Crianças este ano, em relação ao ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm).

Levantamento do Procon-RJ em sites de e-commerce constatou variação de até 251% nos preços dos brinquedos. Foto: John Adkisson/Reuters

Coelho afirmou que o objetivo da pesquisa foi ajudar o consumidor e demonstrar que se ele pesquisar o mesmo produto em locais diferentes, pode encontrar valores diversos e economizar de modo significativo.

“Também manteremos a vigilância no e-commerce. Durante a semana do Dia das Crianças, faremos fiscalizações em lojas que comercializam produtos para esse público. Queremos garantir a segurança dos consumidores e orientar os fornecedores quanto às boas práticas de consumo”, disse o presidente do Procon-RJ.

Recomendações

Com a proximidade do Dia das Crianças, que movimentará o comércio eletrônico e também lojas físicas, o Procon elencou algumas dicas para os consumidores. Veja abaixo: