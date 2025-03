A entidade orienta aos lojistas que ampliem as promoções para além do dia 15, e crie uma semana inteira de ofertas. A dica vale tanto para as lojas físicas quanto as online, sobretudo nos segmentos de saúde, beleza, bebidas, eletrônicos e vestuário.

Segundo a entidade, além de observar as tendências dos consumidores, a dica para os lojistas é usar a criatividade e criar kits, com o objetivo do aumento do valor de tíquete médio. Estímulo ao uso do Pix, criar estratégias e descontos progressivos e, sobretudo, dar descontos reais –principalmente porque os clientes estão de olho nos preços– são algumas das orientações da entidade.