Dia Livre de Impostos: gasolina pode ser encontrada com até 70% de desconto

Cerca de 50 mil lojistas realizam nesta quinta-feira, 25, o Dia Livre de Impostos, com o objetivo de chamar atenção sobre a carga tributária do Brasil. Entre os participantes, postos de combustíveis dizem que vão ofertar gasolina com valor cerca de 20% mais baixo, mas há descontos que podem chegar a 70%.

Lojistas oferecem até 70% de desconto na gasolina no Dia Livre de Impostos Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A mobilização é da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovens, em protesto pela necessidade da Reforma Tributária e da melhoria do ambiente de negócios.

Mais de 1.200 cidades brasileiras participam da ação, segundo os organizadores da campanha. “Hoje, dos 12 meses nos quais os brasileiros trabalham, quatro são exclusivamente para pagar os impostos e sustentar a máquina pública”, justificam os mobilizadores no site do grupo. A ação é realizada após o mês de abril, em sinalização ao período em que o “empresário realmente começa a trabalhar para si e o seu negócio”, afirma a confederação.

As lojas participantes e alguns produtos sem cobrança de imposto podem ser conferidos no site oficial da ação, disponível neste link.