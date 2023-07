Diferença de preço da gasolina nos postos de São Paulo chega a 49%, diz Procon

O Procon-SP encontrou uma diferença de até 49,04% no preço do litro da gasolina cobrado nos postos de combustíveis paulistanos. A conclusão veio com um levantamento realizado pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisa da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor. A pesquisa também aponta uma diferença de até 72,20% no preço do diesel S10 e de 61,49% no preço do etanol comum.

Preço da gasolina pode ter variação de até 49,04% nos postos da cidade de São Paulo, segundo pesquisa do Procon-SP. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Entre os postos pesquisados, o menor valor encontrado para o litro da gasolina foi de R$ 4,69, enquanto o maior foi de R$ 6,99. O preço médio do combustível foi de R$ 5,57. O menor preço do diesel S10 foi de R$ 4,64 e o maior foi de R$ 7,99, com preço médio de R$ 5,63. O etanol, por sua vez, teve como menor preço o valor de R$ 3,09 e, como maior, R$ 4,99. O preço médio foi de R$ 3,81.

O Procon-SP pesquisou os preços dos três combustíveis, nos dias 27 e 28 de maio, em 50 postos, dez em cada uma das cinco regiões da cidade de São Paulo (Centro e Zonas Norte, Sul, Leste e Oeste). Segundo o órgão, a pesquisa será realizada mensalmente. Os dados coletados se referem ao preço por litro dos combustíveis indicado na bomba, ou seja, sem considerar descontos ou promoções.