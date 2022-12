Em pesquisa comparativa de preços dos produtos que compõem a ceia de Natal e de Ano Novo, o Procon-SP identificou que entre os panetones e chocotones a maior diferença encontrada foi de 54%. O chocotone lata de 750g da marca Bauducco custava R$ 61,59 em um estabelecimento e R$ 39,99 em outro.

Panetones têm variação de preço de até 54%, mostra Procon Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A coleta dos preços foi realizada entre os dias 30 de novembro a 02 de dezembro em sete sites dos seguintes supermercados: Andorinha, Carrefour, Clube Extra, Kanguru, Mambo, Pão de Açúcar e Sonda. O preço coletado foi o à vista. Foram comparados os preços de 67 itens de diferentes marcas, com o objetivo de oferecer uma referência de preços ao consumidor.

O produto com a maior variação encontrada foi a lentilha cozida caixa de 250g da marca Vapza. Em um estabelecimento o item foi encontrado por R$ 9,69 e, em outro, por R$ 5,49, uma variação de 76,5%.

Outros produtos também chamam a atenção pela alta diferença de preço encontrada. É o caso da caixa de bombons “Garotices Sortidos”, da Garoto, que teve variação de preço de 65,85%, encontrado por R$8,99 e R$14,91. A caixa de bombons “Favoritos”, da Lacta, também apresentou alta variação de preço (R$60,74%), sendo encontrada por R$8,89 e R$14,29.

Entre as azeitonas, o vidro de azeitonas verdes fatiadas de 155g da marca Raiola foi encontrado com 60,95% de diferença no preço, custando R$ 7,99 no lugar mais barato e R$ 12,86 no mais caro.

Outro destaque é a farofa pronta de mandioca com soja Yoki, no pacote com 200g, que variou de R$ 4,99 a R$ 7,99. Já a lata de pêssegos em calda da marca Cêpera teve variação de 67,41%, custando de R$ 23,42 a R$ 13,99.

Para conferir o relatório completo, acesse este link.

Veja dicas para economizar

Planeje o cardápio: para economizar nas ceias do fim de ano, o Procon-SP sugere planejar o cardápio listando os alimentos, bebidas e ingredientes para o preparo, o que ajuda a evitar compras desnecessárias e por impulso.

Compare preços: o Procon-SP ainda orienta que o consumidor faça uma comparação entre os preços de estabelecimentos e considere a relação qualidade, peso e preço do item, inclusive o preço do frete e prazo de entrega, se for o caso.

Atenção com compras online: é importante ler todas as características dos produtos e, antes de efetuar a compra, consultar a lista de sites não confiáveis do Procon-SP, disponível neste link.