Dinheiro no Brasil é associado a ‘perrengue’ e 70% veem vida financeira negativamente, diz pesquisa

O brasileiro tem uma relação negativa com o dinheiro, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 15, pelo banco digital Will Bank em parceria com a Mastercard. O levantamento “Dismorfia Financeira” afirma que 7 em cada 10 brasileiros não usam palavras positivas para descrever a sua vida financeira atual.

A pesquisa, que contou com a participação de pessoas de diferentes grupos étnicos e poder aquisitivo, aponta que, para a maioria dos brasileiros, o primeiro pensamento ao falar sobre dinheiro é negativo. Para 47,3% dos entrevistados, a primeira resposta que veio à mente tinha esse tom.

O estudo ainda aponta que a explicação para essa percepção não tem relação com hábitos financeiros culturais, como o crediário ou o carnê, mas sim o fato de o dinheiro no Brasil, segundo o estudo, ser associado a perrengues e privações.

Estudo do banco digital Will Bank em parceria com a Mastercard mostra que as classes D e E lidam pior com o dinheiro do que as classes mais altas Foto: Oswaldo Corneti/Estadão

Prova disso é que quanto mais baixa a classe social, pior a percepção sobre dinheiro. Segundo o estudo, 61,4% das pessoas que atribuíram palavras negativas são mulheres pretas e pardas das classes D e E.

Enquanto 80% das mulheres em perfis vulneráveis relatam dificuldades financeiras para fechar o mês, 6 em cada 10 homens privilegiados socialmente conseguem comprar tudo o que querem. Além disso, dentre os mais privilegiados, o hábito de poupar, por exemplo, é mais comum — sendo que 3 em cada 10 o fazem.

Além disso, homens brancos de classe A e B são os que mais costumam descrever a sua situação financeira como estável, sendo 58,1% dos que atribuíram palavras positivas ao serem questionados sobre dinheiro.

Percepção de riqueza

O estudo ainda demonstra como a população enxerga a concepção de riqueza. Para 52% das pessoas entrevistadas, ser sico significa pertencer a outros grupos distantes da sua realidade.

Além disso, mais da metade dos entrevistados afirmou que, mesmo ganhando mais, outras pessoas estão na sua frente. Para os responsáveis pelo estudo, este é um cenário que sofrerá mudanças com a disseminação da educação financeira de forma efetiva na população.