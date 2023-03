‘Dinheiro esquecido’: resgate dos valores começa nesta terça-feira; saiba como solicitar

O Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC) será reaberto nesta terça-feira, 7 de março, às 10h, para que sejam solicitados os resgates dos valores que estão “esquecidos” em instituições financeiras. Os cidadãos já podem verificar se têm recursos nessas instituições desde o último dia 28, quando as consultas foram reabertas.

Nesta nova fase do SVR, há novidades, como uma sala de espera virtual e a consulta de valores de pessoas falecidas pelos herdeiros e testamentários. O BC alerta que todos os serviços do SVR são totalmente gratuitos e a população não deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores (veja outros alertas do BC sobre o SVR no fim da reportagem).

Banco Central reabre nesta terça-feira o sistema para resgatar valores 'esquecidos' em bancos e outras instituições. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Saiba abaixo como consultar se você tem dinheiro esquecido nos bancos e como resgatar.

Como consultar

O Banco Central alerta que o único site para a consulta dos valores a receber é o https://valoresareceber.bcb.gov.br. É preciso acessar o site e clicar em “Consulte se tem valores a receber”. Insira os dados e clique em “Consultar”.

A orientação do BC é que, se o resultado da consulta for positivo, o usuário deve retornar ao mesmo site a partir do dia 7 de março, às 10h, quando o sistema estará aberto, para que consiga acessar o Sistema de Valores a Receber e saiba como solicitar a devolução.

Como resgatar

Quando o sistema estiver aberto, após a consulta mostrar que há valores a receber, o cidadão deverá clicar em “Acessar o SVR” e, se não houver fila de espera, ele será direcionado para a página de login gov.br. Veja o que será necessário para o acesso:

Para acessar os valores do usuário (pessoa física) ou de pessoas falecidas, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro;

Para acessar valores de pessoa jurídica, a conta gov.br precisa ter o CNPJ a ela vinculado (qualquer tipo de vínculo, exceto Colaborador).

O usuário terá 30 minutos dentro do sistema. Ele irá acessar a opção “Meus Valores a Receber” (a depender do objetivo, também poderá escolher outra opção, como a “Valores para Pessoas Falecidas”). Depois, deve ler e aceitar o Termo de Ciência e verá na tela o valor a receber, o nome e os dados de contato da instituição que devolverá o valor e a origem (tipo) do valor. Em alguns casos, aparecerão também outras informações.

O usuário deve clicar em “Solicitar por aqui” e selecionar uma chave Pix, caso em que a instituição devolverá o valor em até 12 dias úteis, não necessariamente via Pix (pode ser realizada TED ou DOC). É importante guardar o número de protocolo.

Caso não apareça a chave Pix disponível para seleção, é possível criar uma chave em uma instituição bancária e voltar ao sistema para tentar novamente solicitar o valor. Ou então, o usuário deverá entrar em contato diretamente com a instituição financeira por telefone ou e-mail informados ali para combinar a forma de devolução.

Se o sistema não oferecer a opção “Solicitar por aqui”, o usuário também deverá entrar em contato com a instituição listada, por meio dos canais informados ali. Nos casos em que o solicitante entra em contato com a instituição, ela não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis.

O usuário poderá exibir o comprovante, que tem informações sobre o valor a receber, as solicitações realizadas e o protocolo de solicitação (no caso de solicitação com chave Pix). É possível salvar, imprimir ou compartilhar o comprovante.

Alertas

O BC esclarece que não envia links nem entra em contato para tratar sobre os valores a receber, nem para confirmar dados pessoais, e que o usuário não deve clicar em nenhum link suspeito recebido por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Os links podem ser maliciosos, colocando em risco a segurança do usuário.

“Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar e ela NUNCA vai pedir sua senha”, diz o BC. Esse contato pode ser realizado eventualmente, apenas pela instituição listada no SVR, por meio de telefone ou e-mail indicados pelo usuário no sistema, para tirar dúvidas sobre a forma de devolução do dinheiro.