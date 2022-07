Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco em Brasília

BRASÍLIA - O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, 54, foi encontrado morto na noite desta terça-feira, 19, na área externa do edifício-sede do banco, em Brasília, segundo informações da assessoria de imprensa do banco.

Investigações preliminares tratam o caso, que está sendo apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, como suicídio.

Recentemente, Pedro Guimarães foi demitido da presidência do banco depois por denúncias de assédio sexual e moral. Outros dirigentes da Caixa também foram afastados.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Foto: André Dusek/Estadão

Batista chefiava a Diretoria de Controles Internos e Integridade, responsável pelo recebimento e acompanhamento de denúncias feitas por funcionários por meio dos canais internos do banco.

Em nota de pesar, o banco disse que está prestando apoio e acolhimento aos amigos e familiares de Batista e que contribui com as apurações sobre as causas do ocorrido.