Ex-funcionário da Disney é preso por filmar visitante por debaixo do vestido

Um ex-funcionário da Walt Disney World está sendo acusado de ter filmado por debaixo da saia de uma visitante do parque no fim do mês passado.

Jorge Diaz Vega, de 26 anos, trabalhava numa loja de presentes da franquia Star Wars dentro do parque temático Hollywood Studios da Disney World, no estado da Flórida, confessou ter cometido o mesmo crime outras 500 vezes nos últimos seis anos. Se condenado, ele pode pegar até cinco anos de prisão.

Segundo os registros do tribunal apresentados pelos investigadores do Condado de Orange, Vega foi visto por uma testemunha filmando por debaixo da saia de uma mulher de 18 anos. Mais tarde, a vítima disse aos seguranças que não sabia que estava sendo filmada pelo ex-funcionário.

Funcionário assediava visitantes no Hollywood Studios da Disney World. Foto: Laura Capelhuchnik/Estadão

Jorge Vega foi preso em 31 de março e liberado após pagar fiança de $2.500. Durante o interrogatório ele admitiu aos investigadores que fazia os vídeos por “prazer” e mostrou vários outros em seu celular.

A Disney World informou no domingo, 23, que Vega foi demitido da companhia. Tanto as autoridades responsáveis pela investigação quanto a Disney se recusaram a dizer se estão trabalhando para identificar as outras mulheres que Vega supostamente filmou. /AGÊNCIA AP

