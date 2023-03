Disney inicia esta semana demissão de 7 mil funcionários

NOVA YORK - A Walt Disney, um dos maiores grupos de entretenimento do mundo, anunciou que começaria a notificar os trabalhadores de que eles estão sendo demitidos, como parte do plano anunciado anteriormente pela empresa de cortar 7 mil empregos.

A empresa notificará nesta semana os funcionários cujas posições são afetadas na fase inicial dos cortes de empregos, de acordo com uma nota aos funcionários do presidente do grupo, Robert Iger.

Iger, que em novembro voltou à empresa que havia liderado antes por 15 anos, anunciou no início de fevereiro o plano de demitir 7 mil funcionários. Ele substituiu Bob Chapek, que comandou a companhia por menos de três anos e foi demitido de forma considerada abrupta.Também no início de fevereiro, a Disney anunciou lucro líquido de US$ 1,28 bilhão no seu primeiro trimestre fiscal, um aumento de 11% em relação a igual período do ano anterior.

Entre os desafios de Iger está obter lucro com os negócios de streaming de TV da empresa, que encerrou dezembro com 161,8 milhões de usuários globais, queda de 1% em relação ao trimestre anterior - finalizado em outubro de 2022 - e demonstrando recuo mais acentuado do que as projeções da empresa de análises FactSet, de 162,8 milhões de assinantes.





Tela mostra logo da Walt Disney Company na Bolsa de Nova York (Nyse). Foto: Brendan McDermid/Reuters

Continua após a publicidade

As mudanças estruturais iniciadas sob a nova gestão de Iger envolvem mais poder a líderes criativos como Dana Walden, que dirige o negócio de TV, e Alan Bergman, que dirige os estúdios de cinema.

Espera-se que os cortes recaiam sobre todas as partes da empresa, incluindo parques temáticos e a ESPN, de transmissões esportivas. A Disney empregava cerca de 220 mil pessoas em todo o mundo em 1º de outubro. Aproximadamente 25% são funcionários de meio período ou sazonais.

“Para nossos funcionários que não foram afetados, quero reconhecer que, sem dúvida, haverá desafios à frente, à medida que continuamos construindo as estruturas e funções que nos permitirão ter sucesso no futuro”, disse Iger no memorando.

O executivo disse em fevereiro que cerca de US$ 3 bilhões da meta de economia de custos viriam de seu orçamento para filmes e programas de TV, e o restante de reduções nos custos operacionais. Cerca de US$ 1 bilhão do esforço de economia já estava em andamento, disse ele na época.

Uma segunda rodada maior de avisos com vários milhares de reduções de pessoal ocorrerá em abril. A Disney espera começar a rodada final antes do início do verão. / BLOOMBERG E DOW JONES NEWSWIRES