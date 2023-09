A Walt Disney Co. anunciou na terça-feira, 19, que está planejando investir aproximadamente US$ 60 bilhões (cerca de R$ 291 bilhões) em seus parques temáticos e linhas de cruzeiro ao longo da próxima década. Esse valor é o dobro do que a empresa gastou em parques e cruzeiros nos últimos 10 anos, o qual já era considerado um período de grande aumento de investimentos.

De acordo com um documento regulatório divulgado pela empresa, o segmento de Parques, Experiências e Produtos da Disney continua indo bem, com a receita aumentando 13% em terceiro trimestre fiscal. Isso ajudou a compensar as dificuldades na unidade Disney Media and Entertainment Distribution, que viu sua receita cair 1% neste período.

A expansão de investimentos vem depois de uma série de problemas em quase todas as suas divisões. A televisão a cabo, incluindo a ESPN , tornou-se uma sombra do que era, resultado do corte dos cabos, da fraqueza da publicidade e do aumento dos custos da programação esportiva. Nas bilheterias, filmes como Indiana Jones e o Mostrador do Destino e Mansão Assombrada venderam muito menos ingressos do que o previsto. O serviço de streaming Disney+ continua perdendo dinheiro.

Apesar disso, a Disney está confiante em seus planos, afirmando em um comunicado que viu crescimento após períodos anteriores de investimentos significativos, que incluíram as adições de Cars Land nos parques da Califórnia, Star Wars Galaxy’s Edge na Disneyland e Hollywood Studios na Walt Disney World, Avengers Campus da California Adventure e Walt Disney Studios Park em Paris.

Também abriu novas atrações temáticas da Frozen em suas propriedades em Hong Kong, Paris e Tóquio, além de uma atração com o tema de Zootopia em Xangai. Durante uma apresentação no evento Destination D23 no início deste mês, a Disney fez vários anúncios relacionados aos parques, incluindo planos para criar um novo lounge com de Piratas do Caribe no Magic Kingdom e a recriação do passeio Test Track no Epcot.

Disney disse que mais de 40 hectares de terra — o que equivale a sete Disneylândia's — para possível expansão de parques temáticos no futuro. Foto: Todd Anderson/The New York Times

Continua após a publicidade

Os parques temáticos da Disney têm sido a primeira prioridade de Bob Iger, o diretor executivo da Walt Disney Company, que retornou em novembro para ocupar o posto de CEO de Bob Chapek. Os parques têm sido amplamente vistos por especialistas da indústria como um dos componentes críticos do negócio. Por conta disso, Iger tem priorizado se reconectar com os fanáticos dos parques e restaurar a fé na marca. Logo após seu retorno, mudanças ocorreram nos parques dos Estados Unidos.

Apesar de a empresa não fornecer detalhes sobre quaisquer planos específicos que tem para o investimento de R$ 60 bilhões, ela afirmou que “há um poço profundo de histórias” que ainda não foram totalmente exploradas em seus parques, observando que filmes como Coco e Encanto, por exemplo, ainda não haviam sido incorporados de maneira significativa.

A Disney disse que tem espaço significativo para expandir ainda mais seus parques temáticos, com mais de 40 hectares de terra para possível desenvolvimento futuro para expandir o espaço do parque temático em seus locais existentes. Isso equivale a cerca de sete novos parques da Disneylândia.

Quanto à linha de cruzeiros, a partir de 2025, um novo navio – o maior da frota da Disney até agora, com espaço para mais de 6 mil hóspedes – terá base em Singapura. Os navios da Disney têm se tornado cada vez mais temáticos, com personagens e obras de arte de franquias como Frozen, Star Wars e Marvel’s Avengers incorporados em restaurantes e zonas de entretenimento./Com Associated Press e The New York Times.