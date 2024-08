Disney: aposta em streaming dá lucro antes do esperado, mas divisão de parques vira desafio

Já a receita da Disney teve expansão anual de 3,7% no trimestre, a US$ 23,16 bilhões, mas ficou levemente acima do consenso da FactSet, de US$ 23,08 bilhões.

No balanço, a gigante de entretenimento americana destaca que sua unidade de streaming (incluindo Disney+, Hulu e ESPN+) se tornou lucrativa um trimestre antes do antecipado, com receita de US$ 6,38 bilhões — um aumento de 15% na comparação anual com o período entre abril e junho de 2023 — e lucro de US$ 47 milhões.