Disney reduz preço do ingresso para parques e de refeições infantis para atrair visitantes

A Disney anunciou mudanças em tarifas para atrair visitantes para seus parques temáticos localizados nos Estados Unidos, reduzindo os valores de ingressos para crianças de 3 a 9 anos.

Os ingressos para parques temáticos e os planos de refeição em restaurantes ligados ao grupo terão metade do preço normal na compra de um pacote de férias que incluir um combo de quatro dias, hospedagem de quatro noites em hotéis selecionados da Disney World, na Flórida, e o plano de alimentação.

O desconto será válido para uso entre 3 de março e 30 de junho de 2024 e as reservas começam a partir de 14 de novembro, segundo comunicado do grupo.

A Disneyland Resort, na Califórnia, também está promovendo descontos por tempo limitado para crianças da mesma idade, com valores de US$ 50. Os clientes podem escolher tíquetes para 1, 2 ou 3 dias para uso no período entre 8 de janeiro e 10 de março. Esses ingressos estarão disponíveis para venda a partir de 24 de outubro.

Parque da Disney em Orlando, na Flórida Foto: Monica Nobrega / AE

Hoje, um ingresso infantil por dia para quatro dias nos parques temáticos da Flórida sai entre US$ 104 e US$ 154. Os preços dos ingressos do Disneyland Resort começam em US$ 83, segundo o site do grupo.