Disney lança tour com jato particular e viagem a 12 parques em 6 países por US$ 115 mil

A Disney chamou a atenção quando lançou um hotel interativo temático de Star Wars que custaria mais de US$ 5 mil (cerca de R$ 24,3 mil) por casal para uma estadia de duas noites. Agora, o gigante do entretenimento está prestes a começar a vender vagas para uma experiência de jato particular que custa quase 50 vezes mais.

A Adventures by Disney, que oferece aos fãs viagens guiadas ao redor do mundo, está trazendo de volta sua viagem “Disney Parks Around The World”, a partir de quase US$ 115 mil (cerca de R$ 560,8 mil) por pessoa. A experiência de jato particular de 24 dias, em seis países e 12 parques, passa pelas propriedades da empresa na Califórnia, Tóquio, Xangai, Hong Kong, Paris e Flórida, além de alguns pontos turísticos não relacionados à Disney, como o Taj Mahal e a Grande Pirâmide de Gizé.

Disney oferece passeio exclusivo que percorre seis países diferentes Foto: Walt Disney World Resort

E se o tour for semelhante à versão quase idêntica (mas um pouco mais barata) que a empresa ofereceu no ano passado, ele esgotará rapidamente. Essa viagem está programada para acontecer de 9 de julho a 1º de agosto deste ano. A empresa agendou duas viagens para 2024, uma saindo em 16 de junho e outra partindo em 28 de julho. Cada uma pode acomodar 75 pessoas em um Boeing 757 “configurado para VIPs” que inclui um chef a bordo. Um médico acompanhará o grupo durante toda a viagem.

“Os fãs da Disney adoram coisas exclusivas... eles gostam de ter um currículo da Disney”, disse Sue Pisaturo, proprietária da empresa de planejamento de viagens da Disney, Small World Vacations. Ela comparou o segmento de super fãs aos que compram relógios de luxo, tênis de grife ou bolsas Birkin. “A Disney tem o mesmo nível de coleção de experiências”, disse Pisaturo. Ela acrescentou: “Isso é de tirar o fôlego para um determinado grupo demográfico que deseja e pode pagar por isso.”

Representantes da Disney não responderam às perguntas sobre o tour. Um itinerário detalhado promete passeios VIP e acesso acelerado às atrações em muitos dos parques, além de assentos reservados para shows de fogos de artifício. Em alguns casos, os participantes do tour entrarão antes do horário de abertura oficial e terão uma visão dos bastidores do sistema de transporte de monotrilho na Flórida e da cozinha de testes da Disney. Também estão incluídos passeios pelos estúdios da Walt Disney e pelo campus da Lucasfilm.

Apesar da duração da viagem, o ritmo não parece ser tranquilo. No 15º dia, os viajantes terão a oportunidade de fotografar o nascer do sol no Taj Mahal. No dia seguinte, eles voarão para o Cairo e, no dia seguinte a isso, para Paris. O tour começa no sul da Califórnia e termina na Flórida Central. Existem alguns custos adicionais e detalhes a serem considerados: o transporte para a Califórnia e da Flórida não está incluso, e os preços se aplicam apenas quando duas pessoas viajam juntas. Viajando sozinho? Acrescente mais US$ 11.495. Crianças pequenas não são permitidas; a idade mínima é de 12 anos.

As reservas serão abertas em 12 de junho para clientes da Adventures by Disney que fizeram três ou mais viagens; dois dias depois, todos os hóspedes anteriores da empresa poderão fazer reservas. Em seguida, os membros do Golden Oak - uma comunidade de luxo no Walt Disney World - terão uma oportunidade. E então, em 19 de junho, qualquer pessoa com dinheiro poderá garantir uma reserva, caso haja vagas disponíveis.

Tom Bricker, fundador do Disney Tourist Blog, disse em um e-mail que a empresa tem um longo histórico de atender aos super ricos com produtos e experiências fora do alcance até mesmo da classe média alta. “A diferença agora é que há muito mais visibilidade dessas ofertas caras e de nicho, e elas acabam validando ainda mais as reclamações dos fãs sobre aumentos de preços e outras queixas”, disse ele.

Ainda assim, Pisaturo disse que um de seus agentes de viagens que vende muitos pacotes da Adventures by Disney tem clientes interessados esperando as datas de reserva serem abertas. Com base em sua experiência como agente de viagens da Disney por décadas, ela disse que há muitos fãs ricos que podem pagar pela viagem. “Se você somar tudo, não vou dizer que é uma pechincha, mas o que você está recebendo não é tão absurdo”./ The Washington Post