Dívida da Oi sobe 1,4% com juros e variações cambiais e chega a R$ 44,3 bilhões

A Oi protocolou a sua lista atualizada de credores dentro do seu segundo processo de recuperação judicial. Os documentos trouxeram uma atualização no valor concursal da dívida, que subiu de R$ 43,7 bilhões para R$ 44,3 bilhões, portanto, acréscimo de aproximadamente R$ 600 milhões, ou 1,4%.

O Estadão/Broadcast apurou que essa diferença se deve a efeitos de juros e variações cambiais, tendo em vista que a companhia tem boa parte da dívida em moeda estrangeira.

A extensa lista de documentos já está disponível para verificação no site do administrador judicial, o escritório Wald Advogados. Após a publicação da lista retificada de credores, terá início a fase administrativa de verificação, sendo possível aos credores concursais apresentarem habilitações e divergências no prazo de 15 dias corridos, informou o escritório.

Entre os documentos protocolados, também consta uma lista de credores extraconcursais, isto é, que estão fora do processo de recuperação judicial. Neste caso, a maior dívida é com a empresa de redes de fibra ótica V.tal, em que a Oi detém uma fatia minoritária. O valor é de US$ 1,063 bilhão, que corresponde à quantia de R$ 5,538 bilhões em valores atualizados até o momento.

Oi está na segunda recuperação judicial consecutiva Foto: Fábio Motta / Estadão

A dívida se refere ao contrato de uso de capacidade de rede da V.tal pela Oi, para a qual a companhia negociou, em março, uma proposta de redução. As partes acertaram um acordo para desconto de 50% nos contratos das redes de telecomunicações da V.tal usadas pela Oi entre 2025 e 2028, enquanto os outros 50% poderão ser pagos mediante a dação de redes ainda em poder da companhia.

A Oi recebeu autorização da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para seu segundo processo de recuperação judicial. Com isso, ficam congeladas as execuções de dívidas da companhia, que tem 60 dias para apresentar um plano de pagamento aos seus credores (ou seja, até a metade de maio). A maior parte da dívida da Oi está nas mãos de investidores de títulos, agências de crédito e bancos.