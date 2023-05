Dívida/PIB: Haddad diz que melhora da expectativa do mercado está de acordo com projeções da pasta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 8, que a expectativa do mercado de redução do pico da relação entre dívida bruta do governo e Produto Interno Bruto (PIB) têm convergido para aquilo que a Secretaria de Política Econômica da pasta vem anunciando, em virtude da qualidade técnica da equipe de servidores da Fazenda e do Tesouro.

“Eu respeito essas projeções, mas eu tenho um órgão técnico dentro do ministério, com economistas de carreira que têm fórmulas de projeções atestadas e aprovadas há muitos anos”, disse Haddad.

Haddad afirma que respeita projeções do mercado, mas que órgão técnico do ministério tem fórmulas de projeções atestadas e aprovadas há muitos anos Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O ministro citou, como exemplo, as expectativas em relação ao crescimento econômico, que, segundo ele, o mercado está reajustando para cima “à luz do que Secretaria de Política Econômica (SPE) vem dizendo há muito tempo”.

“Estavam jogando o PIB para abaixo de 1% e agora está todo mundo revendo para cima. Temos que ouvir todo mundo, o mercado, seja ele quem for. Temos que ouvir as pessoas que se dedicam à economia de boa-fé, que querem ver o País melhorar. Agora, tudo somado, temos que nos ater àquelas projeções feitas pela melhor equipe que nós temos disponível para tomar medidas necessárias para robustecer a economia brasileira”, disse Haddad.

Ele disse pensar que o Brasil está no caminho de dar tranquilidade ao investidor nacional, estrangeiro e para a população de que seus direitos serão respeitados, “ao contrário do que aconteceu nos últimos sete anos”, e uniformizar o entendimento do rumo que o governo pretende tomar.

“Eu penso que estamos conseguindo isso. Estamos longe de concluir as nossas tarefas, apenas no quinto mês de governo, mas penso que estamos transitando de um modelo para outro com algum sucesso e não quero fazer disso nenhuma questão de facilidade, nós temos muito trabalho. Estamos conscientes de que foi uma etapa que se cumpriu, mas que tem muito trabalho pela frente para as coisas melhorarem de uma vez por todas”, disse Haddad.