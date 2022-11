Dívidas de famílias sobem US$ 351 bi nos EUA, maior avanço trimestral desde 2007

Publicidade

O saldo da dívida total das famílias nos Estados Unidos continuou a subir no terceiro trimestre de 2022, com um aumento de US$ 351 bilhões – o maior avanço trimestral nominal desde 2007. Esse aumento, segundo o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), foi impulsionado por uma alta de US$ 282 bilhões nos saldos de hipotecas.

As hipotecas, historicamente, são a maior forma de dívida das famílias americanas, e representaram 71% do saldo total – ante 69% no quarto trimestre de 2019. Em uma base anual, isso marcou um aumento de 15% nessa modalidade de dívida, o maior em mais de 20 anos.

O trimestre registrou ainda, de acordo com o Fed, um rápido aumento nos saldos de cartões de crédito. O aumento de 15% observado no período foi o maior em 18 anos de dados.