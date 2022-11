Dividendos da Petrobras; entenda o que são e quem pode receber

Publicidade

A Petrobras anunciou na última quinta-feira, 3, o pagamento de dividendos bilionários aos seus acionistas após ter registrado lucro de R$ 46 bilhões no terceiro trimestre de 2022. No total, os acionistas receberão R$ 43,7 bilhões referentes ao terceiro trimestre do ano, dos quais R$ 12,5 bilhões irão diretamente para os cofres do governo federal.

Os dividendos representam uma parcela do lucro da companhia, que são distribuídos aos acionistas posicionados nos papéis (PETR3 e PETR4) em circulação na B3, a Bolsa de Valores oficial do Brasil.

Petrobras anunciou pagamento de dividendos bilionários aos seus acionistas referentes ao terceiro trimestre de 2022 Foto: Sergio Moraes/Reuters

Quem pode receber os dividendos da Petrobras?

No caso do valor referente ao terceiro trimestre, têm direito aos dividendos os acionistas que tenham posse das ações até o dia 21 de novembro (data de corte). As ações negociadas a partir do dia 22 de novembro não terão direito a esses dividendos já anunciados.

Esses investidores receberão o pagamento em duas parcelas iguais em 20 de dezembro de 2022 e 19 de janeiro de 2023, no valor de R$ 1,67445 por ação preferencial e ordinária em circulação.