Do celular à nuvem, soluções completas em segurança

Embratel oferece às empresas parceiras portfólio completo de inteligência em cibersegurança. Os serviços podem ser utilizados em demandas mais simples como o computador ou smartphone de um colaborador e também no tratamento e armazenamento de informações sensíveis em estruturas de nuvem.

São oito pontos a observar, cada um deles referente à segurança a ser trabalhada em uma determinada camada do negócio, para que juntos eles formem um sistema sólido de proteção digital e que opere de forma inteligente: pessoas e processos; segurança na aplicação; segurança de servidores e endpoints; segurança em redes internas; segurança de perímetro; segurança em nuvem; MSS e SOC (integração da organização a serviços gerenciados de segurança e centros de controle); e cyber intelligence.

No último ponto, por exemplo, a Embratel lança mão de ferramentas que visam auxiliar nos eventos relacionados à empresa monitorada, como vazamento de dados, intenções de ataque e menções ofensivas, permitindo maior visibilidade do ambiente externo e a antecipação de possíveis ações criminosas, como uso indevido da marca, falsificações e domínios suspeitos.

No item de pessoas e processos, a oferta é de serviços elaborados para assegurar a proteção dos funcionários e o cumprimento de regras e boas práticas de mercado, incluindo políticas e investimentos com segurança da informação e privacidade de dados.

A Embratel dispõe ainda de serviços orientados à segurança das aplicações com o enfoque na identificação de falhas no desenvolvimento do software, além de implementação de modelo de desenvolvimento seguro, realizando análises de vulnerabilidades e até testes de invasões, além de serviços de proteção dos servidores e desktops em ambientes físicos e virtuais contra intrusos e malware, permitindo o gerenciamento de usuários privilegiados para atender às normas da empresa.