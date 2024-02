Dólar a R$ 4,70 é o ‘valor justo’ para o atual cenário, aponta estudo do Bradesco

“Pelo ambiente internacional, acreditamos que existam vetores para que o dólar permaneça forte, seja por riscos geopolíticos ou pela manutenção dos juros nos Estados Unidos, com o Fed iniciando o ciclo de cortes apenas em junho”, afirma em relatório o economista Rafael Murrer. “No cenário doméstico, o principal vetor de volatilidade segue sendo a dinâmica fiscal.”

Mesmo assim, a tendência é de apreciação do real no segundo semestre, segundo o analista. Ele destaca que a dinâmica das contas externas tem sido forte no Brasil e assim deve continuar, impulsionado pelo aumento da produção de petróleo e da produtividade do setor agropecuário.

O Bradesco espera um superávit comercial de US$ 74,5 bilhões este ano pela metodologia do balanço de pagamentos, após recorde de US$ 80,5 bilhões em 2023.