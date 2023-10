Dólar passa dos R$ 5,20, com dados mais fortes de emprego nos EUA

São Paulo - Os dados de empregos criados nos Estados Unidos em setembro, mais fortes que o esperado pelo mercado, mexeram com os mercados em todo o mundo. No Brasil, tem um reflexo direto no câmbio. O dólar chegou à casa dos R$ 5,22 nesta manhã, uma alta de 1%. A moeda americana também apresentava alta em relação a divisas como a libra, o euro e o iene.

Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 6, pelo Departamento de Trabalho americano, a economia dos EUA criou 336 mil empregos em setembro, em termos líquidos. O resultado superou de longe as expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam geração de 140 mil a 250 mil postos de trabalho, com mediana em 175 mil.

Para analistas, esse dado é mais um a mostrar a resiliência da economia americana, o que aumenta as chances de uma nova alta nos juros nos EUA - embora a aposta em manutenção das taxas por algum tempo ainda sejam majoritárias.

No Brasil, essa possibilidade de os juros americanos voltarem a subir já entrou no radar do mercado, que discute qual será o impacto disso no ciclo de queda da Selic.

Para Fabrizio Velloni, economista-chefe da frente Corretora, os sinais de forte criação de empregos em setembro e as fortes revisões para cima dos números de agosto e julho nos EUA podem inibir o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual da Selic nas próximas reuniões, indicados pelo Banco Central. Isso porque os juros dos títulos americanos e o dólar no exterior voltaram a ganhar tração, aumentando o ritmo de desvalorização do real.

“O payroll (dados do mercado de trabalho nos EUA) reduz a margem de manobra do BC na redução da Selic e a perspectiva de um menor diferencial de juros interno e externo pode realimentar a saída de capitais do Brasil”, diz o economista.

No entanto, Velloni observa que o salário médio por hora subiu 4,15% na comparação anual, pouco abaixo do esperado (4,30%), e a taxa de desemprego teve ligeira alta, para 3,8%, ante previsões de 3,7%. “A redução de salários indica que as novas contratações estão sendo feitas com rendimentos mais baixos, porque deve ter mais demanda por empregos do que vagas disponíveis, o que gera desconfianças sobre o grande aumento de criação de empregos apontado pelo payroll do mês passado”, disse. / Sérgio Caldas e Silvana Rocha