Dólar tem forte queda e Bolsa sobe no dia seguinte à eleição de Lula

O mercado financeiro reagiu com tranquilidade à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial. Nesta segunda-feira, 31, o dólar fechou em forte queda, e o Ibovespa - principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo - registrou alta. Entre os analistas, a leitura é de que Lula precisa começar a sinalizar nomes da sua equipe econômica para evitar uma piora de humor tanto no câmbio como no mercado acionário.

No início dos negócios, a moeda norte-americana chegou a bater em R$ 5,40, mas a alta perdeu força ao longo da manhã. O dólar encerrou o dia negociado a R$ 5,1659, em queda de 2,54%. Já o Ibovespa subiu 1,31%, aos 116.037 pontos. Na mínima da sessão, chegou a marcar 112.113 pontos. Na máxima, foi a 116.763 pontos.

“A tendência é o mercado acalmar um pouco”, diz Alvaro Bandeira, economista e consultor financeiro. “Agora, depende de três coisas: o Bolsonaro ainda não se posicionou, como vai se dar a transição de governo e o Lula começar a anunciar os ministros.”

Mesmo sem Bolsonaro se manifestar sobre a derrota, vários políticos de peso na cena nacional - como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) - reconheceram a vitória de Lula. Há ainda uma expectativa de que Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa petista, possa liderar a equipe de transição.

Mercado espera sinalização na economia do novo governo Lula

Durante a campanha presidencial, Lula foi bastante vago nas suas propostas econômicas. Ele criticou o teto de gastos, por exemplo, mas não disse qual será a sua política fiscal. Também optou por não indicar um nome para liderar a área econômica - um dos cotados é Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central nos dois primeiros governos do petista.

“A volatilidade deve imperar nos próximos dias ao sabor da transição e dos nomes que comporão a equipe econômica”, afirma Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Órama Investimentos.

O fato de o petista precisar negociar com um Congresso de perfil mais conservador também faz com que os investidores acreditem num governo mais pragmático na economia. “Há um Executivo de esquerda e um Legislativo de direita. Qualquer tipo de negociação vai ter de ser trabalhada bem entre as partes, e os riscos de uma política menos favorável ao mercado estão fora de jogo”, diz Bruno Di Giacomo, diretor de investimentos da Nero Capital.

Estatais tiveram forte queda

Embora o Ibovespa tenha subido, as ações de estatais recuaram com força nesta segunda-feira. Os papéis da Petrobras caíram mais de 7% e os do Banco do Brasil perderam quase 6%.

“O nosso entendimento é que a Bolsa está atrativa, com muitos papéis com potencial de valorização”, afirma Isabel Lemos, gestora de renda variável da Fator Administração de Recursos. “Mas, num primeiro momento, até algumas empresas com algum potencial passam por um ajuste, porque o investidor acredita que possa haver um pouco de intervenção (do governo).”