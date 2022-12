Dólar sobe e Bolsa cai com especulações sobre Mercadante no BNDES ou Petrobras

As possíveis nomeações para as estatais no governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão influenciando o mercado nesta segunda-feira, 12. Pouco antes do meio-dia, a Bolsa caía 3,39%, enquanto o dólar subia 1,2%, para R$ 5,3083.

Especulações de que ex-ministro e coordenador técnico do governo de transição, Aloizio Mercadante (PT), pode presidir o BNDES ou a Petrobras levam à aversão ao risco na B3, que destoa da leve alta dos índices futuros de ações norte-americanos. As ações da estatal e do Banco do Brasil caiam, bem como as da Eletrobras, em meio a temores de revogação das leis das estatais via MP, afirma o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Há “temor de colocar pratas que conhecemos o histórico. Não é nada positivo”, afirma Laatus sobre uma eventual ida de Mercadante para o banco de fomento ou para a Petrobras.

Reginaldo Galhardo, gerente da corretora Treviso, afirma que o mercado de câmbio ainda digere a escolha de Fernando Haddad para futuro ministro da Fazenda e que há preocupação se a reforma tributária defendida pelo novo governo pode trazer aumento de impostos sobre dividendos, lucros e herança.

“Se a Câmara desidratar o valor da PEC para cerca de R$ 80 bilhões pode diminuir o risco fiscal e melhorar o humor do mercado”, avalia Galhardo. Lá fora, o ambiente também é de valorização do dólar ante moedas emergentes em meio expectativas de decisões de juros de FED, BCE e BOE nesta semana, e o mercado local já se ajusta também desde cedo, comentou.