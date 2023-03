Bolsa sobe e dólar cai no fim de semana turbulenta no Brasil e nos Estados Unidos

O Ibovespa sobe e ultrapassa os 98 mil pontos na manhã desta sexta-feira, 24, em meio a uma semana turbulenta no Brasil, sobretudo após o Copom, e lá fora, com renovados temores de recessão, principalmente nos Estados Unidos. Perto das 12h, o Ibovespa subia 0,28%, aos 98.203 pontos. Já o dólar perdeu força no fim da manhã e no começo da tarde. Por volta das 12h20, moeda registrou queda de 0,16%, cotado a R$ 5,28.

Ibovespa tenta manter a marca dos 98 mil pontos no começo desta sexta-feira Foto: Rafael Matsunaga/Estadão

“É uma semana bastante conturbada no exterior e aqui com um ponto de inflexão na quarta, que foi o comunicado do Copom [sugerindo alta da Selic à frente]. Daqui para frente, podemos ter ainda mais ruídos, com o BC indicando que não cortará os juros por enquanto e o governo pedindo queda”, avalia Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimentos.

“Basicamente aqui está à mercê do fluxo [que marca retirada nos últimos dias] e de notícias ruins. A Bolsa está barata e pode ficar ainda mais, mas quem se arriscará? Há temor de recessão nos Estados Unidos e aqui precisa de boas notícias”, afirma, acrescentado que o IPCA-15 em março “em linha é positivo.”

Por volta das 12h, as ações da Magazine Luiza (+4,18%) e da Via (+3,24%) figuram entre as maiores altas do Ibovespa, tentando recuperar parte das perdas da véspera, quando fecharam em -13,37% e -7,04%, respectivamente. “As quedas foram exageradas ontem e cabe uma certa recuperação hoje”, comenta Flávio Conde, analista da Levante Investimentos.

Dólar

O diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik, observa que o mercado de câmbio passa por uma realização de lucros após o dólar superar os R$ 5,34 mais cedo nesta sexta-feira. Há fluxo comercial, com exportadores vendendo no mercado à vista e reduzindo posições no mercado futuro. O mercado se ajusta à desaceleração da alta do dólar frente moedas emergentes e ligadas a commodities, disse Rugik.