B3 engata 5.º pregão seguido de alta e dólar fecha cotado a R$ 5,20

O Ibovespa, principal índice de ações do País, fechou em alta pelo quinto pregão seguido. Nesta quinta-feira, a B3 subiu 0,31%, e chegou aos 117.560 pontos. Com isso, a valorização na semana já soma 6,84%. O dólar registrou nova alta, de 0,5%, para R$ 5,20. Apesar disso, a moeda ainda acumula desvalorização de 3,42% na semana.

Segundo Letícia Cosenza, especialista em renda fixa da Blue3, o perfil mais conservador do Congresso eleito no domingo, 2, ajuda o mercado a seguir em terreno positivo. No entanto, o dólar foi afetado por fatores externos. Segundo ela, o mercado se antecipa à divulgação dos dados sobre geração de empregos nos EUA, marca para esta sexta-feira, 7.

De acordo com Rodrigo Moliterno, líder de renda variável da Veedha Investimentos, o dado ruim sobre pedidos de seguro-desemprego nos EUA, divulgado nesta quinta, ajudou o mercado brasileiro a seguir no azul. “Certa desaceleração (do mercado de trabalho) contribui para a contenção da inflação”, diz Moliterno.

Ele diz, porém, que no Brasil ainda pesa a questão eleitoral. “Cada vez mais, Lula acena para o centro. Isso contribui para acalmar o mercado, dando uma certa previsibilidade, independente de ser considerada boa ou ruim”, acrescenta.

Já Leandro De Checchi, analista da Clear Corretora, recomenda atenção especialmente após a sequência de altas. “Após quase 10% de valorização do índice Bovespa em cinco dias (desde a última sexta-feira), o momento é de atenção para encontrar alguma oportunidade que tenha ficado esquecida.”