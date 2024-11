Dólar a R$ 6,18? Cotação da moeda americana no Google dispara e confunde usuários

Às 12h30 desta quarta-feira, 6, quem digitasse a palavra “dólar” no Google iria se deparar com uma cotação de R$ 6,18. Seria o valor nominal mais alto da história. Mas, na verdade, nesse horário a cotação real do dólar era de R$ 5,7405, um valor inferior ao do fechamento da terça-feira (R$ 5,7484).

O que provocou esse descasamento? Nem o Google sabia, no início da tarde. Depois de procurada pela reportagem, a empresa corrigiu a cotação, que, às 13h50, já aparecia como R$ 5,71. Depois disso, porém, retirou do ar a ferramenta. O Estadão voltou a questionar o Google, que respondeu, em nota: “Recursos da busca como o ‘câmbio de moeda’ são baseados em dados de terceiros e, em caso de imprecisões, nós removemos as informações da Busca e trabalhamos com o provedor dos dados para ajustá-las o mais breve possível”.

No Google, cotação do dólar disparou Foto: oleh11/Adobe S

O assunto acabou viralizando nas redes sociais. No X (antigo Twitter), se tornou um dos “trending topics”. Uma boa parcela dos comentários era de pessoas reclamando do valor da moeda americana.

No Instagram, o economista e ex-BBB Gil do Vigor também se manifestou sobre a suposta disparada do dólar: “O Brasil tá lascado”.

Muitos, porém, tentavam explicar que essa disparada não tinha acontecido de verdade. “Dólar não bateu 6 aqui. Não caiam na conversinha”, postou o gestor Sergio Machado.