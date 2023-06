Dólar deve ser levemente menos dominante na próxima década, indica pesquisa com bancos centrais

Os bancos centrais esperam que o dólar continue dominando as reservas globais na próxima década, embora sua influência tenha leve diminuição, aponta a pesquisa “Investidor Público Global 2023″ do Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras (OMFIF, na sigla em ingês), um think-tank de bancos centrais do Reino Unido.

O documento apresenta informações de uma pesquisa com 75 bancos centrais com reservas internacionais de cerca de US$ 5 trilhões (cerca de R$ 23,9 trilhões).

Em média, os entrevistados esperam que a participação do dólar nas reservas globais caia para 54% na próxima década, partindo de pouco menos de 60% atualmente. Segundo a pesquisa, o yuan chinês e o euro têm potencial para se beneficiar das estratégias de diversificação dos bancos centrais a médio prazo.

Os entrevistados esperam que o yuan represente, em média, 6% das reservas globais daqui a 10 anos, partindo de pouco menos de 3% atualmente. No geral, os bancos centrais preveem que o dólar continuará dominante e que o yuan provavelmente não ganhará uma tração significativa como ativo de reserva em um futuro próximo.

Entre os bancos centrais consultados pela pesquisa, 13% esperam aumentar suas participações em yuan nos próximos dois anos, e 39% nos próximos 10 anos.

O euro também está despertando interesse entre os gestores de reservas: 14% planejam aumentar suas participações em euro nos próximos dois anos. Em 2021 e 2022, os bancos centrais não tinham essa intenção. Além disso, 9% dos consultados esperam aumentar suas participações em euro nos próximos 10 anos.

O levantamento também mostra que 6% dos bancos centrais entrevistados esperam reduzir suas participações em dólar nos próximos 10 anos. A mudança, no entanto, está alinhada com a tendência lenta de desdolarização que ocorre há décadas, aponta a pesquisa.