Dólar opera em alta e chega a R$ 5,50 nesta quinta

O dólar amplia o ritmo de alta nesta quinta-feira, 21, chegando a ultrapassar a marca dos R$ 5,50. Na máxima, a moeda subiu a R$ 5,5056, maior valor intradia desde 25 de janeiro deste ano, quando avançou a R$ 5,5220. Na mínima, mais cedo, caiu a R$ 5,4302. Às 12h54 (no horário de Brasília), o dólar à vista era negociado a R$ 5,5002, em alta de 0,73%. Às 12h42, o Ibovespa tinha alta de 0,08%, aos 98.360,56 pontos.

O gerente de câmbio da corretora Treviso, Reginaldo Galhardo, atribui a pressão aos movimentos no câmbio no mercado externo após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de elevar os juros da região em 0,5 ponto percentual. Investidores também operam em busca de proteção à espera de alta de juros maior, de 75 pontos-base, nos Estados Unidos na próxima semana. Internamente, o profissional aponta um persistente pano de fundo de cautela política, porque o investidor está desconfortável com o cenário eleitoral.

Com a aceleração do dólar, o mercado futuro de juros abandonou a estabilidade e voltou a adicionar prêmios na curva de juros, embora ainda de forma moderada.