‘Falei com europeus e asiáticos; eles estão morrendo de vontade de fazer um acordo’, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou com repórteres no “Air Force One” em seu caminho de volta da Flórida neste domingo, 6. Ele disse que “não quebrou o mercado de propósito” e que “não pode prever” o que acontecerá com o mercado de ações. “O que vai acontecer com os mercados não posso dizer. Não quero que nada caia. Mas às vezes você tem de tomar remédios para consertar alguma coisa”, disse.

O presidente afirmou que passou o fim de semana falando com líderes de tecnologia, incluindo “quatro ou cinco que são considerados os maiores” e líderes de nações ao redor do mundo, embora não tenha especificado quem.

Presidente Donald Trump acena enquanto caminha pelo gramado ao chegar à Casa Branca Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

“Falei com muitos europeus, asiáticos, em todo o mundo. Eles estão morrendo de vontade de fazer um acordo”, disse Trump, que ligou para a China e outros países para resolver os déficits comerciais. “A menos que resolvamos esse problema, não farei um acordo”, disse ele.

Negociações