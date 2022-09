Especialistas alertam para riscos no rumo da empresa

A equipe jurídica e a diretoria da Patagonia encontraram a “solução ideal” em dezembro. Durante uma reunião que durou um dia inteiro nas colinas de Ventura, toda a equipe se reuniu pela primeira vez desde o início da pandemia. Ao ar livre, cercados por carvalhos e pomares de abacate, os quatro Chouinards, com a equipe de consultores, concordaram em seguir em frente.

“Ainda tínhamos um milhão de coisas para resolver, mas começou a parecer que essa ideia poderia mesmo funcionar”, disse Ryan Gellert, o CEO da empresa.

Lucros da Patagonia será para soluções climáticas com base na natureza, como a preservação das florestas. (Natalie Behring/The New York Times)

Agora que o futuro da titularidade da Patagonia está claro, a empresa precisará ter sucesso com suas ambições nobres de administrar simultaneamente uma empresa rentável ao mesmo tempo que combate as mudanças climáticas.

Alguns especialistas alertam que, sem a participação financeira da família Chouinard, a empresa e as organizações relacionadas a ela poderiam perder o foco.

“O que torna o capitalismo tão bem-sucedido é que há motivação para ter sucesso”, disse Ted Clark, diretor executivo do Centro de Empresas Familiares da Universidade Northeastern. “Se você retirar todos os incentivos financeiros, a família basicamente não terá mais interesse nos negócios, apenas uma saudade dos bons velhos tempos.”

Quanto à forma como a Holdfast Collective distribuirá os lucros da Patagonia, Chouinard disse que grande parte do foco será em soluções climáticas com base na natureza, como a preservação das florestas. Para os Chouinards, isso resolve a questão de o que acontecerá com a empresa após a morte de seu fundador, garantindo que os lucros dela sejam usados na proteção do planeta.

“Sinto um grande alívio por ter colocado a minha vida em ordem”, disse Chouinard. “Para nós, esta era a solução ideal.”