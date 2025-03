‘Explico tributário para não passar raiva sozinha’, diz Duquesa de Tax, nova colunista do Estadão

A partir desta segunda-feira, 10, a advogada e consultora tributária Maria Carolina Gontijo se juntará ao time de colunistas do Estadão. Conhecida nas redes sociais como Duquesa de Tax, ela tem quase 90 mil seguidores no X e 38 mil no Instagram. A especialista em tributação compartilhará regularmente suas análises em vídeo sobre temas de grande repercussão na economia, como a reforma tributária, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis, a chamada “taxa das blusinhas” e o monitoramento das transações via Pix.

“Minha ideia agora é explicar, com constância, toda semana, temas tributários, para fazer as pessoas entenderem melhor e trazer elas para o debate”, afirma. “Vamos passar por oito anos de muitas mudanças, e que serão gigantescas. É preciso que as pessoas entendam o que está acontecendo. Quero ensiná-las a compreender o que leem no jornal.”

A especialista terá um programa semanal chamado Não Vou Passar Raiva Sozinha. Serão vídeos explicativos sobre impostos e macroeconomia de um jeito descontraído, com humor e análise. Os programas inéditos vão ao ar sempre às segundas-feiras, às 9h30. Cortes do programa serão distribuídos ao longo da semana nas redes sociais e na Rádio Eldorado. A atração também terá uma versão em podcast. Ela também fará reacts (comentários sobre outros vídeos ou entrevistas) do noticiário econômico todas as quintas-feiras. Além disso, a Duquesa de Tax terá um programa para responder dúvidas dos leitores sobre impostos, macroeconomia e reforma tributária.

Gontijo é defensora da reforma tributária. Não por ser perfeita, diz. Ela é crítica ao fatiamento da reforma em diversas fases, modelo adotado pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes, e mantido pelo atual, Fernando Haddad, o que seria uma forma de adiar a discussão de pontos importantes. “Ela tem defeitos? Imensos”, diz. Mas, para a advogada, a simplificação é necessária. E, pelos próximos anos, a sociedade terá de embarcar e fazer parte das mudanças, como aconteceu com o Plano Real.

“Lembro como, na época, as pessoas foram importantes no processo. As pessoas embarcaram no Plano Real, mesmo que, poucos anos antes, o governo estava confiscando a poupança”, diz. “Agora, até 2033, as pessoas vão precisar embarcar também, para dar certo. Será uma necessidade suprapartidária.” A tributarista reconhece que os riscos serão grandes de desvios no caminho para uma boa reforma, apesar de se considerar otimista. “A diferença é que no Plano Real tudo aconteceu em poucos meses. Agora, será um processo longo, com dois sistemas convivendo ao mesmo tempo, envolvendo municípios, Estados e União, e ainda envolvem os benefícios fiscais”, diz. “Teremos duas eleições presidenciais durante esse período e o risco da pauta ser sequestrada por algum político, de quererem prorrogar o prazo e corremos o risco de perder tudo o que demorou tanto para fazer. Qualquer coisa que der errado pode ter um impacto muito grande.”

Gontijo começou a chamar a atenção na internet, com o seu alter ego de Duquesa de Tax, a partir de 2019, ao fazer análises técnicas e apartidárias dos temas que vinham sendo trazidos na área tributária. “Posso falar bem de uma medida de um político e no mesmo dia criticar ele por outra coisa. Não vou me pautar por como o assunto é tratado politicamente”, diz.

O sucesso aconteceu de forma surpreendente para ela, que usa como lema em suas redes sociais a frase “Eu explico tributário para não passar raiva sozinha”. Com experiência em trabalhar em escritórios de advocacia, ela trará regularmente suas análises sobre temas relativos a impostos que fazem sucesso na internet, à medida que assuntos como a aprovação da reforma tributária se popularizam.

“Até 2019, não havia tanta coisa acontecendo na área tributária e tudo demorava uma vida para acontecer. A ‘tese do século’, que tratava dos créditos de ICMS, parece que demorou um século para ser decidida pelo STF. Quando a presidente Dilma Rousseff mexeu brutalmente no IOF, não houve repercussão”, diz. “O problema é que o governo entrou numa espiral para arrecadar mais, por não saber como viver sem a grana farta dos anos 2000. E resolveu quebrar o porquinho. Então, o foco recaiu sobre a área, em especial, a partir da pandemia.”

O objetivo de Gontijo, que agora tem uma consultoria própria para ajudar empresas a fazer planejamento tributário, além de dar aulas e palestras, é falar com o cidadão comum ou estudantes de direito. “Eu detestava tributação no começo da faculdade de Direito. Até que, num treino, alguém me explicou de forma simples”, conta. É isso que Gontijo pretende fazer por meio de sua nova coluna.