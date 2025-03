Duquesa de Tax: ‘Governo criou truque para fingir que atualizou a tabela do IR sem atualizar nada’

O imposto de renda aumenta todos os anos, sem ninguém avisar, e isso acaba passando despercebido por quase todo mundo. O alerta é feito pela advogada e consultora tributária Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax, em seu programa Não vou passar raiva sozinha, no Estadão.

No episódio desta segunda-feira, 17, ela se concentra em quatro pontos relacionados ao imposto de renda: como funciona a tabela do IR; como o governo te faz pagar mais imposto mesmo sem mexer em alíquota nenhuma; como o governo inventou um truque novo para fingir que atualizou a tabela do IR sem atualizar nada; e por que quem recebe salário no Brasil paga imposto, mas quem recebe dividendos não paga.

PUBLICIDADE Segundo ela, a questão do imposto de renda no Brasil, tanto de pessoa física quanto jurídica, é tão confusa que acaba prejudicando o próprio desenvolvimento do País. “O Brasil tem um sistema (tributário) que premia quem sabe jogar o jogo”, diz. “Quem não sabe, paga mais”. Na avaliação da colunista, do jeito que a nossa tributação funciona, o mercado fica travado, ninguém quer crescer. “Imagina sair do Simples Nacional, sair de uma alíquota de 6%, 8% e ir para uma alíquota de 20%, 22%.” Nesse cenário, um monte de empresa que poderia crescer prefere ficar pequena, para pagar menos imposto.

Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Programa

O programa Não vou passar raiva sozinha é semanal. Os vídeos inéditos vão ao ar sempre às segundas-feiras, às 9h30, para assinantes do Estadão. Cortes do programa são distribuídos ao longo da semana nas redes sociais e na Rádio Eldorado. A atração também tem uma versão em podcast.

Além disso, a Duquesa de Tax também faz reacts (comentários sobre outros vídeos ou entrevistas) do noticiário econômico todas as quintas-feiras. E terá ainda um programa para responder dúvidas dos leitores sobre impostos, macroeconomia e reforma tributária.