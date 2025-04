Duquesa de Tax: ‘Trump esperava que o mundo inteiro pedisse, de joelhos, para rever as tarifas’

No react desta quinta-feira, 10, ela comenta sobre o assunto mais discutido durante a semana. Na quarta-feira, 9, as tarifas recíprocas anunciadas na semana passada por Trump entraram em vigor. Mas, pouco mais de 12 horas após o início da cobrança, o presidente americano adiou por 90 dias as taxas.

Para a Duquesa de Tax, a estratégia de Trump foi tentar uma negociação forçada com o resto do mundo, o que não deu muito certo. Apesar de vários países terem entrado em contato para conversar e tentar um acordo, o nervosismo do mercado pesou mais. O presidente, diz ela, achou que essa era uma maneira interessante de uma negociação forçada, uma negociação com pulso firme, nas palavras dele.