Duquesa de Tax: Trégua ou outro blefe de Trump? O que está em jogo na pausa das tarifas dos EUA

Duquesa de Tax: Trégua ou outro blefe de Trump? 11:30 O que está em jogo na pausa das tarifas dos EUA

O mundo econômico tem vivido momentos de extrema tensão com o vai e vem das tarifas do presidente americano Donald Trump. No dia 2 de abril, batizado por Trump de “Dia da Libertação”, foram anunciadas tarifas de importação para quase todos os países do mundo, de 10% (uma tarifa básica, para todos) chegando a 49% (no caso das tarifas recíprocas). Uma semana depois, no dia 9, depois de dias de caos nos mercados financeiros, o presidente americano recuou e suspendeu as taxas recíprocas por 90 dias (exceto para a China).

PUBLICIDADE “Como o mundo entrou nessa montanha-russa sem precedentes e como isso pode afetar a economia que nós vivemos no dia a dia?” É o que a colunista do Estadão Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax, discute em seu programa Não vou passar raiva sozinha desta segunda-feira, 14. Segundo ela, a ideia que causou um terremoto na economia mundial é bastante simples: os Estados Unidos deveriam aplicar tarifa mínimas obrigatórias sobre tudo que vem de fora, de café ao avião. “Mas por que isso importa para você? Porque se essa moda pega, os preços sobem, os empregos mudam e até o preço do que a gente consome aqui no Brasil pode ser afetado.”

Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Ela lembra que a tarifa é um pedágio. E quem paga o preço final é sempre o consumidor. No caso da política anunciada por Trump, segundo ela, o problema é que foi usado como parâmetro o déficit comercial americano. “É como achar que a relação ideal é: se eu te vender três calças, você tem de comprar de mim três coisas, seja lá o que for que eu venda. Isso não faz nenhum sentido.”

“E sabe qual é o problema real? Essa presepada toda também não resolve o déficit”, afirma. “Proteger demais a economia destrói a competitividade. E é isso que pode acontecer agora com os Estados Unidos. O mundo inteiro pode acabar ficando mais pobre, inclusive os Estados Unidos.”

Publicidade

Programa

O programa Não vou passar raiva sozinha é semanal. Os vídeos inéditos vão ao ar sempre às segundas-feiras, às 9h30, para assinantes do Estadão. Cortes do programa são distribuídos ao longo da semana nas redes sociais e na Rádio Eldorado. A atração também tem uma versão em Podcast.

Além disso, a Duquesa de Tax também faz reacts (comentários sobre outros vídeos ou entrevistas) do noticiário econômico todas as quintas-feiras. E terá ainda um programa para responder dúvidas dos leitores sobre impostos, macroeconomia e reforma tributária.

Siga a Duquesa de Tax no Estadão

Não vou passar raiva sozinha no Spotify

Não vou passar raiva sozinha no Apple Podcasts

Fala, Duquesa, toda quinta-feira, também no YouTube