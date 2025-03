‘Fala, Duquesa’ com Duquesa de Tax: ‘Bravata não funciona na economia global e cobra alto preço’

A advogada e consultora tributária Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax, estreia nesta quinta-feira, 10, o programa Fala, Duquesa, no Estadão, um react (comentário sobre outros vídeos ou entrevistas) sobre os assuntos mais importantes do momento.

No episódio de hoje, ela comenta sobre o vaivém do presidente americano Donald Trump nas tarifas de importação de produtos do México e Canadá. Primeiro ele implementou as tarifas no dia 4 de março para os dois países e dois dias depois suspendeu as taxas de 25% para ambos os países. Nesta semana, a história se repetiu: primeiro adicionou 25% de tarifa aos 25% já anunciados para importação de aço do Canadá. No mesmo dia, retirou a sobretaxa adicional.

PUBLICIDADE “Não adianta bravata. Isso não funciona na economia mundial, não é assim. Isso cobra um alto preço (da sociedade)”, diz a Duquesa de Tax. Segundo ela, adiar em 30 dias o tarifaço tem pouco efeito, já que a solução esperada por Trump, que seria a transferência de empresas para os Estados Unidos, não é um processo fácil nem rápido. “Em 30 dias não dá para fazer nem o plano de negócios.” A nova colunista do Estadão afirma ainda que essa guerra comercial está longe do fim. “Isso não vai acabar agora; teremos muitos capítulos pela frente sobre esse assunto.”

A Duquesa de Tax estreou na segunda-feira, 10, o programa Não vou passar raiva sozinha, no Estadão, onde explicou o que são as tarifas de importação e seus reflexos na economia e no bolso do consumidor.

A colunista do 'Estadão' Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax Foto: Taba Benedicto/ Estadão

