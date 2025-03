‘Não vou passar raiva sozinha’ com Duquesa de Tax: ‘Tarifa é sempre imposto repassado ao consumidor’

A advogada e consultora tributária Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax, estreia nesta segunda-feira, 10, o programa Não vou passar raiva sozinha, no Estadão.

No episódio de hoje, ela explica as polêmicas tarifas de importação implementadas pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump contra produtos importados da China, do México e do Canadá (nesses dois últimos casos, ele adiou a entrada em vigor das taxas em um mês).

PUBLICIDADE Além disso, ele anunciou que vai taxar todo o aço e alumínio que entrar nos Estados Unidos, medida que deve afetar as empresas brasileiras, assim como a promessa de tarifar o etanol produzido no País. “Tributar importação magicamente parece que resolve todos os problemas, desde a criação de empregos até a diminuição de imposto; pelo menos, é o que eles querem que a gente acredite”, explica a Duquesa de Tax.

“Mas taxar importação não protege a indústria; ela encarece a produção”, diz a colunista. “Tarifa é imposto repassado para o consumidor, sempre.”

Duquesa de Tax estreia programa no Estadão Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Programa

O programa Não Vou Passar Raiva Sozinha é semanal. Os vídeos inéditos vão ao ar sempre às segundas-feiras, às 9h30, para assinantes do Estadão. Cortes do programa serão distribuídos ao longo da semana nas redes sociais e na Rádio Eldorado. A atração também terá uma versão em podcast.

Ela também fará reacts (comentários sobre outros vídeos ou entrevistas) do noticiário econômico todas as quintas-feiras. Além disso, a Duquesa de Tax terá um programa para responder dúvidas dos leitores sobre impostos, macroeconomia e reforma tributária.