Duquesa de Tax: ‘Reduzir imposto sobre alimentos não é uma solução mágica para derrubar a inflação’

Reduzir imposto sobre alimentos não é a solução mágica que todo mundo espera' 7:19 Duquesa de Tax explica se corte de impostos sobre produtos tem efeito para o consumidor

No início do mês passado, o governo federal zerou a tarifa de importação de alguns produtos, como café, azeite, açúcar e milho, para tentar conter a escalada da inflação de alimentos. Mas será que esse é o “remédio” mais eficaz para controlar os preços? A colunista do Estadão Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax, tenta responder essa questão em seu programa Não vou passar raiva sozinha desta segunda-feira, 7.

PUBLICIDADE Ela lembra que, recentemente, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, decidiu pressionar os governadores para reduzirem o ICMS dos alimentos, seguindo a onda de redução do imposto de importação. “A ideia era simples: cortar impostos de produtos como carne, café, açúcar e milho para ver se milagrosamente os preços também caíam e a inflação caía junto.” A Duquesa afirma que o assunto é complexo e tem muitas camadas. Mas, segundo o professor Leonel Pessoa, da FGV, um estudo de 2023 revelou que, quando o ICMS sobre alimentos é reduzido em um ponto porcentual, só 13% do benefício chega até o consumidor final. “Ou seja, se a gente espera uma queda de R$ 1 no preço, na prática a gente vê R$ 0,13 de desconto. O restante fica pelo caminho.” Os alimentos, explica ela, têm uma cadeia de produção muito complexa. O imposto é só uma “partezinha” do preço final. “Então, quando o governo anuncia que reduziu um imposto, tem uma cadeia gigante que faz com que esse desconto simplesmente evapore antes de chegar no seu bolso.”

A colunista do Estadão Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax Foto: Taba Benedicto/Estadão

A colunista afirma que a intenção é boa. Mas, na prática, a desoneração não atinge o seu objetivo principal, que é aliviar o custo das famílias de baixa renda. “O que precisamos é repensar essas políticas e buscar soluções que realmente façam a diferença para quem mais precisa.”

Publicidade

Programa

Todas as quintas-feiras, às 9h30, a Duquesa de Tax faz reacts (comentários sobre outros vídeos ou entrevistas) do noticiário econômico no Estadão. Além disso, tem o programa semanal Não vou passar raiva sozinha. Os vídeos inéditos vão ao ar sempre às segundas-feiras, às 9h30, para assinantes do Estadão. Cortes do programa são distribuídos ao longo da semana nas redes sociais e na Rádio Eldorado. A atração também tem uma versão em podcast.

Siga a Duquesa de Tax no Estadão

Não vou passar raiva sozinha no Spotify

Não vou passar raiva sozinha no Apple Podcasts

Fala, Duquesa, toda quinta-feira, também no YouTube