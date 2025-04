Duquesa de Tax: ‘Tarifas de Trump poderiam ter sido piores para o Brasil, mas briga não é nossa’

O Brasil está no meio de uma guerra comercial e é melhor “ficar quietinho”, pois a “briga não é nossa”, avalia a colunista do Estadão Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tax. No react Fala, Duquesa desta quinta-feira, 3, ela analisa o anúncio das tarifas recíprocas de Donald Trump que serão aplicadas sobre produtos de parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Para a Duquesa, Trump pesou bem mais a mão nas tarifas impostas a países asiáticos do que ao Brasil e seus vizinhos sul-americanos, taxados em 10%. Nações descritas pelo republicano como “ofensores da América” que estariam “pilhando” os EUA tiveram tarifas bem mais altas. A China, por exemplo, foi tarifada em 34%, enquanto da Europa será cobrada uma taxa de 20%.

Segundo a Duquesa, tarifas funcionam como um tipo de imposto regressivo Foto: Taba Benedicto/ Estadão

A Duquesa lembrou que os EUA exportam mais produtos para o Brasil do que o contrário, e não seria, portanto, um bom negócio aplicar mais do que 10% sobre as exportações brasileiras. Para ela, o Brasil, apesar de estar apenas assistindo a uma briga, irá “sair machucado”, mas a situação poderia ser pior. “Talvez não tenha margem nem para negociação”, diz a colunista. “Duvido que o doutor Geraldo (Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) consiga algo melhor”, afirma sobre as negociações entre Brasil e EUA para tentar evitar a taxação.

Para a colunista, a promessa de Trump de cortar tributos para os consumidores americanos e compensar com aumento de tributos não é algo simples. Segundo ela, os preços para os americanos tende a subir com as novas tarifas. O resultado pretendido com a medida, de levar empresas para produzir nos EUA, também não deve acontecer do dia para a noite. “Parece que é fácil colocar uma fábrica de carros nas costas e levar para os EUA, mas não é assim que funciona”, diz.

