E-book gratuito destaca principais temas discutidos no Summit Mobilidade 2023

A inovação e a infraestrutura são caminhos para uma mobilidade cada vez mais sustentável e inclusiva. O Estadão se debruçou sobre os desafios atuais e as perspectivas futuras para este desenvolvimento do ir e vir da sociedade no Summit Mobilidade 2023, evento realizado em maio passado, em São Paulo. Reunindo especialistas e executivos que atuam no setor, o debate resultou em um e-book, que compila as discussões levantadas na programação e traz informações e análises complementares sobre eletrificação de frota, uso de dados, inclusão social, entre outros temas relacionados à mobilidade.

Divulgação Foto: Getty Images

Para o transporte público, por exemplo, apontado como um grande gargalo no Brasil, a melhoria do serviço é o foco. Soluções como financiamento para frotas com tecnologias limpas, parcerias público-privadas para estruturação e a criação de um sistema único de transportes, a exemplo do SUS na saúde, foram algumas das alternativas apresentadas.

Continua após a publicidade

Outro ponto de atenção é o subaproveitamento dos dados na mobilidade. A falta de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada foi mencionada como um dos motivos para que o uso inteligente das informações, geradas pela telefonia móvel, o monitoramento das vias e o comportamento em aplicativos, ainda seja muito modesto. No entanto, é unânime a opinião dos especialistas de que uma curadoria bem feita desses dados, para que abasteçam tomadas de decisões e ações preditivas, pode causar impactos relevantes na segurança e na economia das cidades.

Por fim, em relação ao urgente processo de descarbonização que a indústria automotiva precisa passar, a expectativa é de aceleração ao longo da próxima década. Grandes montadoras compartilharam suas metas de diminuição das emissões de gases de efeito estufa e da produção de motores a combustão interna e de aumento da fabricação de veículos elétricos. Há até mesmo uma iniciativa, capitaneada pela montadora Stellantis, de casar a eletrificação com o etanol no Brasil, aproveitando a vantagem competitiva do país na produção desse tipo de combustível.