O que está acontecendo na economia britânica? Se depender dos dados oficiais, ninguém sabe ao certo

The New York Times, Londres - Talvez nunca seja possível saber com precisão o desempenho de uma economia em um determinado momento. Mas, recentemente, ficou mais difícil ter uma visão clara da economia britânica, especialmente do mercado de trabalho.

O Escritório Nacional de Estatísticas da Grã-Bretanha adiou neste mês a divulgação de seu principal relatório sobre empregos, com o argumento de ter mais tempo para “produzir as melhores estimativas possíveis” sobre quantas pessoas estão trabalhando ou não no país.

Quando foi divulgado na terça-feira, 24, com uma semana de atraso, o relatório se baseou em uma nova série “experimental” de dados para as taxas de emprego e desemprego, usando dados de impostos e benefícios estatais em vez de sua pesquisa tradicional com famílias, que se tornou menos confiável porque cada vez mais pessoas se recusam a participar.

Dados divulgado neste mês mostraram que o mercado de trabalho no Reino Unido continuava a esfriar, com mais desemprego e menos vagas

Para alguns analistas, os novos dados levantaram preocupações sobre a utilidade das informações, em um momento em que o mercado de trabalho está sob intenso escrutínio. Os formuladores de políticas do Banco da Inglaterra (o banco central do país) estão analisando os dados de emprego em busca de sinais de inflação persistente para que possam determinar o grau de agressividade da política monetária.

Os dados de terça-feira mostraram que o mercado de trabalho continuava a esfriar, seguindo a mesma tendência do mês anterior, com mais desemprego e menos vagas de emprego. Esse é o início de uma reviravolta que os formuladores de políticas esperam que diminua a inflação persistentemente alta, que ficou em 6,7% no mês passado. O Banco da Inglaterra elevou as taxas de juros para o nível mais alto desde 2008, e as autoridades sinalizaram que elas permanecerão elevadas até o próximo ano.

Mas a última divulgação do mercado de trabalho precisa ser considerada “com uma grande pitada de sal”, escreveu Philip Shaw, economista da Investec, em uma análise. Os formuladores de políticas do Banco da Inglaterra “perderam outro conjunto importante de números” para orientá-los na definição das taxas de juros, argumentou ele.

O atraso no relatório ocorre no momento em que surgiram questões mais amplas sobre a qualidade das medições e previsões econômicas da Grã-Bretanha. No mês passado, o escritório de estatísticas emitiu uma revisão particularmente grande, para cima, do tamanho da economia após os bloqueios da pandemia. Outras instituições econômicas, incluindo o Banco da Inglaterra, foram criticadas por subestimar a inflação, enquanto um órgão fiscal independente divulgou “erros genuínos” em suas previsões.

Recentemente, os estatísticos têm se concentrado em como obter mais dados econômicos em tempo real, em meio a uma série de grandes interrupções na economia, desde a pandemia até a crise energética. Ao mesmo tempo, os métodos antigos de coleta de dados tornaram-se mais difíceis de manter na era digital.

A Pesquisa sobre a Força de Trabalho, iniciada em 1973, tem como objetivo fornecer uma medida abrangente de quantas pessoas estão e não estão trabalhando, e por quê, com base em dezenas de milhares de entrevistados. As famílias são questionadas por telefone a cada 13 semanas por cinco vezes.

A pesquisa sofreu um declínio acentuado na taxa de resposta por vários motivos, incluindo o fato de que as pessoas, cada vez mais, não querem ou não têm tempo para responder a pesquisas por telefone. A pandemia também pôs fim às entrevistas presenciais. A taxa de pessoas dispostas a participar caiu para cerca de 15%, de cerca de 50% há uma década.

O Escritório Nacional de Estatísticas está trabalhando em uma pesquisa “transformada” que perguntará a mais pessoas, de novas maneiras, principalmente online, sobre seu envolvimento com o mercado de trabalho. Ela será usada para publicar dados a partir da próxima primavera.

Esses “planos radicais fazem parte de uma estratégia mais ampla de longo prazo” para reduzir a dependência de pesquisas tradicionais, escreveu Darren Morgan, do escritório de estatísticas, em um blog na terça-feira. A agência também está usando mais fontes de dados em outras estatísticas importantes, incluindo dados de imposto sobre valor agregado para calcular o produto interno bruto e dados de lojas coletados na internet para medir a inflação.

Durante esse período de transição, haverá algumas “interrupções temporárias”, disse o escritório de estatísticas.

Mas a nova série de dados surgiu depois que os formuladores de políticas do Banco da Inglaterra expressaram dúvidas sobre outros dados do Escritório Nacional de Estatísticas. No mês passado, a ata da reunião do banco central observou que os dados sobre salários do órgão eram difíceis de conciliar com outras fontes de dados.

Tudo isso coincide com o fato de os banqueiros centrais darem mais ênfase aos dados econômicos que chegam para orientar suas decisões de política econômica, já que tentam aumentar as taxas de juros o suficiente para acabar com a inflação sem causar danos econômicos desnecessários.

No momento, essas decisões estão penduradas em um fio de navalha.

Claramente, a ausência de dados importantes sobre o mercado de trabalho é inútil, especialmente em um momento em que a “dependência de dados” é o princípio orientador” para os formuladores de políticas, escreveu Shaw.

Tony Wilson, diretor do Instituto de Estudos sobre o Emprego, disse que os dados experimentais de terça-feira dificultaram a obtenção de conclusões definitivas.

Se o “serviço normal” não voltar em breve, talvez seja necessário esperar até a próxima primavera e a nova pesquisa sobre a força de trabalho “antes de começarmos a ter uma ideia melhor do que está acontecendo”, disse ele em comunicado.