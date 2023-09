‘Não tem segredo, é trabalho sério e compromisso’, diz Tebet sobre o PIB

Brasília - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, celebrou há pouco o resultado do PIB do segundo trimestre, que veio com alta de 0,90% ante o primeiro trimestre. Para ela, o avanço já demonstra que o País vai registrar um crescimento de 3% ao final deste ano mesmo se a economia ficar estagnada nos semestres seguintes.

“A economia brasileira crescerá 3% em 2023, mesmo que os últimos trimestres do ano tenham crescimento nulo!”, comentou em publicação no Twitter a ministra, que hoje cumpre agenda na capital paulista.

“PIB do segundo trimestre cresceu 0,9%, conforme IBGE, 3 vezes mais que as expectativas. Não há segredo, é trabalho sério e compromisso com o povo e com o futuro do País”, completou. O resultado foi divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ministra do Planejamento Simone Tebet com ministro da Fazenda Fernando Haddad Foto: Diogo Zacarias/ME

Como mostrou o Estadão/Broadcast mais cedo, o dado está acima da mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam alta de 0,3%. O intervalo das estimativas ia de queda de 0,1% a uma alta de 1,1%. O último Boletim Macrofiscal de 2023 da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda estimava crescimento do PIB deste ano em 2,5%.