Economia global caminha para ‘águas turbulentas’, alerta FMI

O diretor do Departamento de Pesquisas do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, afirmou nesta terça-feira, 11, que a economia global caminha para “águas turbulentas”. Durante entrevista pelo lançamento do relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), ele ressaltou riscos para a Europa, alertando que o choque no setor de energia no continente “não é algo transitório”, no contexto da guerra na Ucrânia e das sanções contra a Rússia.

Gourinchas disse que o inverno europeu de 2022 “deve ser desafiador”, mas acrescentou que o inverno de 2023 “pode ser pior”.

Segundo a autoridade do FMI, de fato há algum custo macroeconômico para o mundo em fazer uma transição energética, mas evitá-la geraria custo “muito maior”.

Recomendações aos BCs

Gourinchas disse ainda que a entidade recomenda que os bancos centrais “mantenham o passo” no aperto monetário em andamento. Segundo ele, não é preciso acelerar o ritmo, o que geraria mais impacto negativo na atividade, mas também não se deve fazer uma pausa prematura, diante da inflação elevada.

Ele argumentou que boa parte do que tem sido visto até agora na verdade trata-se de uma “normalização” das políticas monetárias pelos bancos centrais. E também apontou que, para o FMI, a inflação pode atingir seu pico agora ou no início de 2023, a depender do país.

China

O diretor do Departamento de Pesquisas do FMI disse que a China se mostra uma “exceção importante”, no contexto global de normalização da atividade, após o auge dos impactos da pandemia da covid-19.

Durante a entrevista, ele notou que os lockdowns pontuais adotados por Pequim em sua política de covid zero pesam na atividade econômica, influindo nas projeções do Fundo para o país.

Questionado sobre o risco de novas variantes da covid-19 e seu potencial impacto na economia do mundo, Gourinchas disse que o FMI mantém atenção sobre o tema, citado em seu relatório Perspectiva Econômica Mundial, publicado mais cedo, mas também notou que outros riscos receberam mais ênfase nessa análise mais recente.