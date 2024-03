The Economist: China vive crise de confiança; por que isso não é corrigido?

Uma ausência curiosa pôde ser sentida em Pequim na semana passada. Quando a sessão anual do Congresso Nacional do Povo (CNP) começou, em 5 de março, as pessoas infelizes da China estavam ausentes.

PUBLICIDADE Estes são tempos de ansiedade e confusão para os chineses comuns. Uma economia que antes era irrefreável está desacelerando. A confiança do consumidor está baixa. As economias de muitos chineses, especialmente daqueles que possuem propriedades, estão perdendo valor. Os jovens precisam estudar até tarde da noite para entrar em boas escolas, mas agora têm dificuldades para encontrar emprego quando se formam. Viaje para quase todos os cantos da China, e o mesmo lamento é ouvido repetidamente - shenghuo yali tai da, a vida é uma chatice. No entanto, quando o primeiro-ministro da China, Li Qiang, se dirigiu ao CNP - entregando seu primeiro relatório de trabalho desde que se tornou chefe de governo no ano passado -, seu tom foi frio e defensivo. Ele não garantiu a seus compatriotas chineses que o Partido Comunista sente a dor deles. Ele não fez promessas aos milhões de compradores de casas que pagaram por apartamentos que as empresas imobiliárias endividadas ainda não entregaram. Em vez disso, se vangloriou de que, no ano passado, o governo havia facilitado a compra de casas e “garantido a entrega de projetos habitacionais”. Ele não ofereceu nenhum consolo para as empresas que ainda estão lutando após três anos de lockdowns da pandemia.

Em vez disso, ao se dirigir aos delegados no Grande Salão do Povo, sob o olhar impassível de Xi Jinping, o líder supremo da China, Li elogiou as autoridades pela “transição tranquila” das regras rígidas do regime “covid zero” da China. Nas raras ocasiões em que Li fez algum aceno para o conturbado clima nacional, foi para explicar como os planejadores podem usar a opinião pública para elaborar as políticas de que a China precisa. Em suas palavras secas e burocráticas, à medida que o governo persegue as metas econômicas deste ano, ele deve “fomentar novos impulsionadores de crescimento no decorrer da solução das dificuldades e problemas urgentes que mais preocupam as pessoas”.

Xi Jinping (E) e Li Qiang durante o Congresso Nacional do Povo, em Pequim Foto: Tatan Syuflana/AP

Por mais que a China seja um estado de partido único, que sufoca a dissidência sem piedade, a aparente falta de entendimento de Li sobre a situação das pessoas é uma surpresa. Os governantes da China usarão a força para manter o poder, se for necessário. Mas eles preferem estar alinhados com o que consideram ser a opinião dominante e o interesse da maioria, pois isso facilita o controle de um país grande.

O partido dedica vastos recursos para moldar e monitorar a opinião pública e afirma ser guiado por ela também. Sendo assim, os primeiros-ministros modernos têm desfrutado de alguma licença para agir como a face humana da liderança superior. Os dois antecessores imediatos do Li Qiang - Li Keqiang e Wen Jiabao - eram conhecidos por repreender funcionários ou empregadores que abusavam dos pobres e fracos. Eles visitaram cenas de desastres e, ocasionalmente, expressaram arrependimento quando as políticas do governo não deram certo.

Há apenas um ano, no último relatório de trabalho de Li Keqiang para o CNP antes de se aposentar como primeiro-ministro, ele admitiu que muitas empresas e trabalhadores autônomos chineses haviam passado por uma “angústia aguda” durante a pandemia e elogiou as “centenas de milhões” de chineses por fazer grandes sacrifícios para ajudar o governo a vencer o vírus. Uma década antes, em 2014, seu relatório de trabalho teve um tom nitidamente populista.

Publicidade

Ele falou em reduzir os gastos com banquetes do governo, carros oficiais e viagens ao exterior e usar os recursos “para melhorar a vida das pessoas”. E catalogou os muitos problemas que deixavam o público chinês insatisfeito. Entre eles estavam questões envolvendo “moradia, segurança de alimentos e medicamentos, serviços médicos, serviços para idosos, educação, distribuição de renda, desapropriação e reassentamento de terras e ordem pública”. Volte mais uma década, para o relatório de trabalho de Wen Jiabao em 2004, e testemunhe suas promessas de combater males como detenções ilegais e “o uso ilegal de medidas coercitivas” pela polícia.

Para ser claro, a empatia dos primeiros-ministros anteriores nem sempre fez muita diferença na prática. As mesmas promessas aparecem repetidamente em relatórios de trabalho antigos. Em 2004, Wen Jiabao, conhecido como Vovô Wen pelos admiradores de seu estilo folclórico, prometeu “basicamente resolver” o problema das empresas de construção que não pagavam os trabalhadores migrantes em dia e integralmente, e fazer isso em três anos. O mesmo problema persiste até hoje.

Ainda assim, o público se lembra com carinho dos primeiros-ministros anteriores por sua franqueza, especialmente durante as coletivas de imprensa anuais que marcavam o fim de cada sessão do CNP. Quando Li Keqiang morreu de um ataque cardíaco em outubro passado, uma onda de tristeza popular tomou conta da China. As pessoas que estavam de luto elogiaram suas origens humildes e sua preocupação com as massas. Percebendo uma crítica velada aos modos imperiosos de Xi Jinping, a polícia retirou muitas flores e velas deixadas como tributos ao ex-primeiro-ministro, e os censores apagaram as homenagens online.

As comemorações que sobreviveram muitas vezes relembravam coletivas de imprensa específicas do PCN. Alguns se lembraram da reunião de Li Keqiang com os repórteres em 2020, quando ele assustou muitos habitantes das cidades ao lembrá-los de que cerca de 600 milhões de chineses ainda vivem com apenas 1.000 yuans (US$ 139) por mês. Outros se lembraram da sessão do CNP de 2017, na qual ele pediu o fim do “uso arbitrário do poder do governo”.

Em uma tempestade, quem se atreve a discutir com o timoneiro?

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Nada sobre o atual primeiro-ministro da China, Li Qiang, sugere que ele usaria sua própria coletiva de imprensa do CNP para denunciar o uso irresponsável do poder. Desde que assumiu o cargo, ele tem sido um modelo de cautela e deferência para com Xi Jinping. De qualquer forma, essa questão não será resolvida em breve, porque a coletiva de imprensa do primeiro-ministro no CNP foi cancelada este ano, sem explicação, e por vários anos. A China está em uma situação difícil. Muitas pessoas não têm confiança para gastar ou investir, e não entendem muito bem o que deu errado. Os altos funcionários não conseguem reconhecer isso, porque o poder está centralizado em um único homem. A reação online dos internautas chineses foi dura quando Li Qiang foi ouvido declarando em seu relatório de trabalho: “Devemos nossas conquistas em 2023 ao Secretário Geral Xi Jinping, que está no comando traçando o curso”. Na verdade, muitos chineses comuns temem que o navio do Estado esteja à deriva, sem leme. Mas isso não pode ser admitido sem parecer que se está duvidando do Sr. Xi, o grande timoneiro. Na China de 2024, isso simplesmente não é permitido. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.