EDP anuncia investimentos de R$ 30 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos

O presidente da EDP Energias do Brasil, João Marques da Cruz, anunciou nesta sexta-feira, 17, que a empresa irá investir R$ 30 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos, até 2027. Os desembolsos, segundo ele, devem se concentrar em energias renováveis e redes de transmissão e distribuição.

“Quero somente que se recordem que estamos aqui e queremos investir, nos próximos cinco anos, R$ 30 bilhões, em geração renovável e redes, seja transmissão ou distribuição”, disse durante participação em evento promovido pela Apex Brasil, em Brasília.

A empresa tem 3.100 quilômetros de linhas de transmissão no País, além de distribuidoras e um estoque de projetos de geração próximo a 6 gigawatts (GW). Segundo o presidente, alguns fatores fazem com que o grupo tenha ativos no País. Um deles seria o fato de o Brasil ter uma “regulação estável” e “sofisticada”.

“Isso é um grande ativo do País e acredito, confio e espero que não seja destruído”, disse. “A pior coisa que um investidor gosta de ouvir é que mudaram as regras do jogo, porque nossos investimentos não têm rodas, ou seja, não se pode transportar.”

Parque solar da EDP Renováveis em Pereira Barreto (SP) Foto: EDP Renováveis

Ele ainda citou o sistema de parcerias público-privadas. “Um leilão para energia eólica é uma parceria público-privada, porque o Estado coloca essa oportunidade e os entes privados que pagam o projeto. Renovação de concessões de distribuição é uma parceria, pois as concessões são do Estado, mas é o privado que investe”, disse.

No início do mês, a EDP Brasil anunciou que vai realizar uma oferta pública de aquisição de ações para o fechamento do capital da companhia aqui no País, numa operação que deve exigir R$ 6,1 bilhões. O grupo português salientou que o movimento reforça a posição da EDP no Brasil, onde possui ativos considerados de alto valor agregado e estratégicos para o negócio da companhia Afirmou também que a operação seria “uma aposta no mercado brasileiro”.