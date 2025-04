Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, é o brasileiro mais rico em 2025, segundo o ranking anual de bilionários da revista Forbes, publicado nesta terça-feira, 1°. Saverin, 43 anos, que tem um patrimônio de US$ 34,5 bilhões, ocupa a liderança entre os brasileiros pelo segundo ano consecutivo. Considerando o ranking completo, ele é a 51ª pessoa mais rica do mundo.

Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico, segundo a Forbes. Foto: B Capital via LinkedIn

Em segundo lugar entre os brasileiros mais ricos está Vicky Safra, 72 anos, viúva do fundador do Banco Safra, Joseph Safra, que faleceu em 2020. A fortuna dela e de sua família é de US$ 20,7 bilhões. Vicky nasceu na Grécia, mas também tem cidadania brasileira. No ranking geral da Forbes, ela ocupa a 98ª posição. A lista segue com Jorge Paulo Lemann, de 85 anos, cofundador da 3G Capital e acionista da AB InBev, a maior cervejaria do mundo. Ele e sua família têm uma fortuna de US$ 17 bilhões. Em 2025, ele ocupa a 119ª posição no ranking global da Forbes.

Apesar de o colombiano David Vélez, do Nubank, ter figurado no ranking de brasileiros mais ricos, a Forbes atualizou a lista de bilionários nesta quarta-feira, 2, e ele agora aparece como o mais rico da Colômbia, com fortuna estimada em US$ 10,7 bilhões. Com a atualização, a lista de brasileiros apresentou uma outra mudança: a entrada de Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, filho de Marcel Telles, que não aparecia antes no filtro do Brasil.

Veja abaixo quem são os 10 brasileiros mais bem colocados na lista de bilionários da Forbes 2025:

1. Eduardo Saverin

Fortuna: US$ 34,5 bilhões

Origem: Facebook

2. Vicky Safra e família

Fortuna: US$ 20,7 bilhões

Origem: Banco Safra

3. Jorge Paulo Lemann e família

Fortuna: US$ 17 bilhões

Origem: 3G Capital, AB InBev

4. Carlos Alberto Sicupira e família

Fortuna: US$ 7,6 bilhões

Origem: 3G Capital, AB InBev

5. André Esteves

Fortuna: US$ 6,9 bilhões

Origem: BTG Pactual

6. Fernando Roberto Moreira Salles

Fortuna: US$ 6,5 bilhões

Origem: Itaú Unibanco, CBMM

7. Pedro Moreira Salles

Fortuna: US$ 6,1 bilhões

Origem: Itaú Unibanco, CBMM

8. Miguel Krigsner

Fortuna: US$ 6,1 bilhões

Origem: Grupo Boticário 9. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles Fortuna: US$ 5,8 bilhões

Origem: Anheuser-Busch InBev 10. Alexandre Behring

Fortuna: US$ 5,7 bilhões

Origem: 3G Capital