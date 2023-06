Eduardo Saverin supera família Safra e se torna pessoa mais rica do Brasil, segundo a Forbes

O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, agora é a pessoa mais rica do Brasil, após ultrapassar Vicky Safra e família no ranking de bilionários em tempo real da Forbes. Com fortuna estimada em US$ 17,6 bilhões, Saverin também entrou para o clube dos 100 mais ricos do mundo, aparecendo na 91ª posição no ranking geral da revista.

Saverin tem 41 anos e ficou conhecido por ter fundado o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas, enquanto estudava na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sua fortuna tem origem na rede social. Ele nasceu em São Paulo, mas mora em Cingapura desde 2012, e mantém a B Capital, empresa de investimentos que tem US$ 6,5 bilhões sob gestão, de acordo com a Forbes.

Na última lista anual dos mais ricos do mundo, divulgada em abril, Saverin aparecia na 171ª posição. As ações da Meta, dona de Facebook, Instagram e Whatsapp, subiram mais de 100% desde o início do ano.

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e pessoa mais rica do Brasil. Foto: Edgar Su/Reuters

Vicky Safra e família agora aparecem em segundo no ranking dos mais ricos do Brasil, com fortuna estimada em US$ 17,4 bilhões, seguida por Jorge Paulo Lemann e família (US$ 14,8 bilhões), Marcel Herrmann Telles (US$ 10,1 bilhões) e Carlos Alberto Sicupira e família (US$ 8,3 bilhões).