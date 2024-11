Ser pragmático antes de tudo e, assim como se propaga lá fora, pensar nos seus interesses primeiro para que as janelas de oportunidade, apesar dos desafios internacionais que se impõem com o resultado da eleição americana, não sejam desperdiçadas. Essa é a receita que o Brasil precisa abraçar, segundo Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e diretor-superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi). A seguir trechos da entrevista com o dirigente, um dos palestrantes durante a abertura do Fórum Estadão Think — Do Brasil para o mundo: Desafios para a nossa inserção global.

Na sua fala, o sr. pareceu otimista. A eleição do presidente Trump pode ser positiva, no sentido de abrir janelas de oportunidades para o Brasil?

A eleição de Donald Trump pode trazer mudanças significativas na agenda global, já que ele anunciou uma desaceleração no compromisso da principal economia do mundo com a transição verde. Como integrante da sociedade global, vejo isso como um ponto negativo. No entanto, isso também poderá abrir oportunidades para o Brasil, especialmente devido ao aumento do protecionismo e ao desacoplamento entre Estados Unidos e China. Tarifas de 10% serão aplicadas ao mundo, enquanto para a China serão de 60%. Esses movimentos já estavam ocorrendo em setores como o automotivo e o aço, mas seu impacto será reforçado, trazendo maiores oportunidades para o Brasil desenvolver uma política industrial ativa que avance na transição verde. Por meio dessas oportunidades, o Brasil poderá se inserir em cadeias globais de valor antes abastecidas por produtos chineses, da mesma forma que México e outros países. Além disso, o aumento dos custos da matriz energética europeia abre outras possibilidades que o Brasil deve observar com atenção. Assim, o País precisa estabelecer uma integração pragmática com os interesses da China, mantendo o foco nos interesses nacionais, especialmente diante da postura americana de “American First”. Com isso, o Brasil deve seguir uma agenda pragmática que amplie o desenvolvimento econômico sustentável. O Brasil tem de pensar no Brasil primeiro.