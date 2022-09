Cautela eleitoral limita queda do dólar e faz Bolsa ficar perto da estabilidade

Depois de registrar queda três dias seguidos, a B3 se descolou dos fatores externos e fechou o pregão desta quarta-feira, 28, próxima da estabilidade, com alta de 0,07%, aos 108.451 pontos. O dólar, por sua vez, encerrou a R$ 5,34, em leve baixa de 0,50%. As duas movimentações foram influenciadas pelo cenário eleitoral.

“Apesar da reta final das eleições, o cenário externo ainda é preponderante, com os ativos domésticos muito sujeitos ao fluxo de notícias que chega de fora, como a preocupação atual com a situação no Reino Unido. Independentemente de qual seja o resultado da eleição, o mercado aqui continuará muito voltado ao que está acontecendo lá fora, pelo impacto global”, diz Carlos Belchior, economista-chefe da G5 Partners.

Ex-presidente Lula é o favorito nas eleições presidenciais deste ano e pode vencer no 1º turno (FOTO WILTON JUNIOR/ ESTADÃO)

O mercado deve ser mais fortemente influenciado pela agenda brasileira, especialmente se a disputa presidencial vier a ser definida no primeiro turno, no domingo, como sugere a maior parte das pesquisas de intenção de voto.

Redução de incertezas no mercado interno

Assim, na eventualidade de uma definição do pleito presidencial já no domingo, os indicadores do Brasil – câmbio, bolsa e juros futuros – pode ser beneficiado pela conclusão antecipada da eleição, um fator de incerteza a menos no horizonte, aponta o economista, para quem a possibilidade de efetiva contestação do resultado seria “cenário de cauda”, portanto, improvável.

“O cenário poderia ser de dólar mais para baixo, porque o Brasil já fez a lição de casa na política monetária e tem algum crescimento. O real acaba sofrendo com essa questão eleitoral, que deixa o investidor bem arisco”, afirma o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni. “Se houver uma sinalização positiva sobre o gasto público, o dólar vem para baixo de R$ 5. O Brasil está melhor que outros emergentes e o investidor estrangeiro não tem para onde ir”.

Para operadores, parece ter se esvaído nos últimos dias o “efeito Meirelles”, alusão ao apoio do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas de intenção de voto. Promessas de responsabilidade na gestão das contas públicas feitas pelo petista na terça-fera, 27, em jantar com grandes empresários, não foram capazes de reduzir as incertezas sobre qual será a âncora fiscal em caso de volta de Lula ao Planalto.